Inter, chi fa spazio a Leoni? Rischiano in 4, duello col Milan dopo il Mondiale

Sucic già preso da tempo, Luis Henrique il rinforzo in fascia, per Bonny ci siamo, ma il mercato dell'Inter è tutt'altro che concluso. Il Mondiale per Club, ad eccezione della trattativa con il Parma per l'attaccante francese, è l'elemento di maggior interesse per la società nerazzurra che ha posticipato alla fine dell'avventura negli Stati Uniti tutti i successivi discorsi in entrate. Le idee sono però molto chiare con la necessità di inserire un trequartista dotato di dribbling alle spalle delle punte e con la volontà di aggiungere un tassello giovane e di prospettiva nel reparto arretrato. Sì, ma al posto di chi?

I NOMI - Giovanni Leoni del Parma è considerato oggi l'assoluta priorità, ma sul classe 2006 è iniziato un derby di mercato con il Milan che potrebbe far lievitare il prezzo oltre le cifre che erano state messe sul tavolo con il club emiliano nei giorni dei primi contatti per Bonny. Le alternative non mancano e rispondono ai nomi di Mosquera e Gasiorowski del Valencia, ma anche di Koni De Winter del Genoa e Marc Guehi del Crystal Palace.

SERVE UN ADDIO, IL MERCATO DI BISSECK - L'Inter vuole svecchiare e, eventualmente, fare cassa. La rivoluzione di Oaktree è iniziata e del pacchetto arretrato che oggi difende la maglia interista nel Mondiale per Club, in 4 sono addirittura in bilico. Yann Bisseck ha tanto mercato fra Premier e Bundesliga e, in caso di offerta più che vantaggiosa, essendo stato pagato solo 8 milioni complessivi, potrebbe partire.

DA ACERBI A DARMIAN - Non è però su di lui che l'Inter sta facendo i ragionamenti più importanti. Francesco Acerbi e Matteo Darmian, ad esempio, hanno firmato, all'interno dei loro contratti in scadenza al 30 giugno 2026, una clausola di interruzione (dietro pagamento di una buonuscita) del contratto in questa finestra di mercato. Sempre in scadenza al 30 giugno 2026 c'è anche Stefan De Vrij, ma è per Carlos Augusto (considerato oggi l'alternativa a Bastoni da braccetto mancino) che sono arrivate le proposte più interessanti e respinte finora dai nerazzurri. Almeno un addio ci sarà. Solo allora Marotta, Ausilio e Baccin potranno affondare il colpo per Leoni o per le sue alternative.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui