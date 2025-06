Inter, Chivu: “Adesso basta parlare di Monaco, ho a disposizione campioni veri”

Alla vigilia della sfida contro il River Plate, il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa.

Che partita si aspetta? Luis Henrique si è lamentato tanto del campo.

“Partita difficile come le altre due, abbiamo entrambe ambizioni che riguardano la proposta di gioco e poi le sudamericane stanno fisicamente meglio delle europee. Nel calcio non è mai semplice ma bisogna trovare energie per essere all’altezza di sfide del genere. Non ci lamentiamo del campo perché anche a Los Angeles non erano delle migliori. È chiaro che non è l’Europa, questi sono stadi più preparati per il Football americano, le condizioni sono queste: il campo poteva essere migliore ma non è male”.

È già il tuo primo dentro o fuori, cambia qualcosa?

“Non cambia niente. Noi abbiamo una mentalità e tutte le partita bisogna trattarle con il massimo della serietà. Adesso siamo in una condizione migliore dopo le due partite fatte, quindi andiamo a fare la nostra partita”.

Contento dell’impatto dei giovani?

“Sono contento di tutto il gruppo, giovani, meno giovani e nuovi arrivati, anche se qualcuno è scontento di qualche prestazione. Non dimentichiamoci che questo è un torneo ufficiale e non sono amichevoli. Luis Henrique si è messo a totale disposizione e queste sono cose che dal punto di vista caratteriale fanno piacere. I giovani hanno tante energie e alzano il livello dell’allenamento”.

Pensa che Mastantuono possa diventare un fuoriclasse?

“È un 2007 con già tante partite fatte. A me piace guardarlo, in lui vedo un po’ anche Di Maria, con quel tocco mancino. Sarà una delizia per il futuro del calcio, andrà al Real e non sarà semplice, ma sarà all’altezza”.

Oggi siete sembrati più spensierati, è contento di questo clima?

“Hanno ascoltato i miei consigli, non leggere giornali e commenti. È passato un mese da Monaco ma leggo sempre le stesse cose, che bisogna superare quel momento. Ma se lo ripetiamo sempre è difficile superare. Nei momenti di difficoltà è fondamentale trovare umanità, premura e cose che ti fanno apprezzare ciò che la vita ti regala. Quando hai a che fare con un gruppo di uomini che ti guarda con coraggio negli occhi, diventa tutto più semplice da superare. Questa squadra ha una grande motivazione e mentalità, lo hanno dimostrato in questi ultimi 5 anni. Sono dei campioni veri e i campioni nelle difficoltà sanno tirare fuori qualcosa in più dal punto di vista motivazionale. A volte bisogna anche accettare di dovere masticare la merda”.

Contro un River che potrebbe mettersi a specchio, può avere più senso mettersi con il 3-5-2 e Pio Esposito titolare?

“A noi interessa fino a un certo punto, dobbiamo guardare noi stessi e poi capire come indirizzare la partita, con la consapevolezza che la partita è fatta di momenti e sono quelli che vanno interpretati. Pensiamo più a noi che agli altri, abbiamo valori ben stabiliti”.