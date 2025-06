Inter, Chivu fa il punto su Dumfries e Thuram

L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN a margine dell'allenamento dei suoi giocatori sul prato del Lumen Field di Seattle, alla vigilia della sfida in programma nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno in cui i nerazzurri affronteranno il River Plate del baby-fenomeno Mastantuono, con in palio la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club e perchè no, il primo posto nel gruppo E.

DUMFRIES E THURAM - Il tecnico romeno ha fatto il punto sulla situazione indisponibili, tra cui soprattutto Dumfries e Thuram - oltre ai vari Bisseck, Calhanoglu, Frattesi, Pavard e Zielinski - il primo recuperato e a disposizione anche dal 1' mentre il secondo ancora out: "Thuram non è a disposizione domani, siamo ottimisti che nel caso si passasse il turno alla prossima sarebbe a disposizione. Dumfries è un paio di giorni che si allena con noi, sta bene. Ha ripreso dopo l’infiammazione che lui avvertiva sul pube. Ha fatto dei buoni allenamenti e vedremo domani".

PIOESPOSITO - "Pio Esposito titolare? Lo trovo più maturo e cresciuto dal punto di vista fisico e mentale. Non ci ho nemmeno pensato l’altro giorno che per lui era la prima partita con la maglia dell’Inter perché essendo stato con lui per molti anni mi ero perso completamente. Il valore del giocatore non si contesta, ha cercato di dare il massimo e direi che ha avuto un debutto importante, anche perché poi abbiamo portato a casa la partita" ha proseguito il tecnico nerazzurro, lodando l'esordio in prima squadra di Pio Esposito.

RIVER - Ovviamente Chivu ha parlato anche degli avversari dell'Inter, tra cui ci sono diverse conoscenze del calcio italiano: "Tutti noi conosciamo il River, è una squadra che ha molti giocatori che sono passati in Europa, ci sono campioni del mondo, c’è il nuovo fenomeno Mastantuono considerato il futuro del calcio e c’è Colidio, che conosciamo molto bene perchè era con noi fino a qualche anno fa e anche io in Primavera ho avuto modo di allenarlo per qualche mese e mi fa piacere rivederlo. È una squadra che sa giocare e che sa metterti in difficoltà".