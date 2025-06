Inter, Chivu perde Pavard: in tribuna contro gli Urawa Red Diamonds

Forfait dell'ultima ora in casa Inter in vista della sfida contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds, valida come seconda giornata del girone eliminatorio al Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti: Cristian Chivu infatti non avrà a disposizione Benjamin Pavard, sostituito da Matteo Darmian (che nella prima uscita della rassegna iridata aveva giocato titolare ma da quinto di destra).

OUT - Il difensore francese, che era già partito dal primo minuto nella posizione di braccetto di destra contro il Monterrey, non è stato inserito tra i convocati per la partita contro la compagine nipponica a causa di un riacutizzarsi di un dolore alla caviglia accusato nei giorni scorsi. Ora il nuovo tecnico dell'Inter spera di poter recuperare l'ex Bayern Monaco per la sfida contro il River Plate in programma nella notte italiana tra il 25 e il 26 giugno.