Inter, Chivu: "Mondiale per Club speciale"

Il neo allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, è già volato negli Stati Uniti con l'avamposto della rosa interista per iniziare il percorso di qualificazione al prossimo Mondiale per Club che prenderà il via per i nerazzurri nella notte italiana fra martedì 16 e mercoledì 17 giugno alle 3 contro il Monterrey.

Intervistato da CGTN Sports Scene appena atterrato a Los Angeles, sede della prima gara e dove l'Inter si avvicinerà al torneo nei campi dell'università UCLA, Chivu ha presentato così l'impegno, il primo sulla panchina dell'Inter nel suo nuovo ruolo da allenatore: "La competizione è speciale, non solo il Rose Bowl che è speciale per gli americani e non soltanto. Ci giocheremo una sola gara ma siamo contenti di essere qui. Siamo spesso in movimento, per cui non abbiamo aspettative per quel che riguarda le strutture. Sappiamo che qui sono buonissime e vogliamo onorare al meglio questa competizione molto importante per la Fifa".

