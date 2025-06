Inter, com'è andata la prima di Chivu: le novità rispetto a Inzaghi

Gli esami non finiscono mai. E oggi sono appena cominciati. In Italia per gli studenti delle quinte superiori alle prese con la prima prova della maturità, negli Stati Uniti per Cristian Chivu. Il nuovo allenatore dell'Inter debutta con un pareggio sulla panchina nerazzurra, per 1-1 alla prima giornata del Mondiale per Club contro il Monterrey. Curiosità: l'ultimo tecnico dell'Inter a non vincere nella gara d'esordio era stato Stefano Pioli nel 2016: 2-2 in un derby col Milan. Poi Luciano Spalletti, Antonio Conte e Simone Inzaghi erano tutti partiti col piede giusto. Risultato a parte, è interessante capire le prime novità introdotte da Chivu rispetto al suo predecessore, che oggi col suo Al-Hilal sfida il Real Madrid di Xabi Alonso.

Chivu si presenta schierando inizialmente lo stesso sistema di gioco: 3-5-2. L'unica novità di formazione è rappresentata da Sebastiano Esposito, preferito a Marcus Thuram come partner di Lautaro Martinez in attacco. Per il resto al posto degli infortunati Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu giocano Matteo Darmian sulla fascia destra e Kristjan Asllani in cabina di regia.

LA FORMAZIONE INIZIALE DELL'INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, S. Esposito.

Lo stile di gioco non cambia: l'Inter punta sul possesso palla nella metà campo avversaria, senza ricorrere ai dribbling nell'uno contro uno. I messicani si difendono con una linea a cinque, protetta da tre centrocampisti. I nerazzurri faticano ad arrivare alla conclusione e infatti per vedere il primo tiro bisogna aspettare la metà del primo tempo, quando Darmian calcia alto sopra la traversa da ottima posizione, sprecando un bell'assist di Barella.

La manovra pende a sinistra grazie al triangolo Bastoni-Carlos Augusto-Mkhitaryan. In particolare Chivu invita Bastoni a prendersi qualche rischio avanzando palla al piede quando c'è spazio. Proprio da un pallone perso dal difensore italiano nasce la prima azione offensiva del Monterrey, con una conclusione da fuori area deviata in calcio d'angolo da Acerbi. Il quale sul corner si perde la marcatura a uomo di Sergio Ramos, che sovrasta Bastoni nello stacco aereo e sorprende Sommer.

Carlos Augusto serve la palla del pareggio a Sebastiano Esposito, il quale non riesce a superare il portiere Andrada che si salva respingendo col piede la sua conclusione a botta sicura. Durante il cooling-break Chivu ripete ai suoi di insistere col palleggio. Il pareggio arriva grazie a uno schema su calcio di punizione. Senza gli specialisti Calhanoglu e Dimarco, Asllani finta il tiro e "scucchiaia" sulla destra per l'accorrente Carlos Augusto, che appoggia a centro area per la zampata del solito Lautaro Martinez, autore del primo goal dell'era Chivu. Questa azione è una delle poche volte in cui l'Inter riesce a eludere la trappola del fuorigioco comandata dall'esperto Sergio Ramos, il più vecchio (39 anni) e il migliore in campo.

LE SOSTITUZIONI DELL'INTER: 58' Luis Henrique per Pavard e Thuram per Esposito, 68' Sucic per Asllani e Dimarco per Carlos Augusto, 78' Zalewski per Mkhitaryan.

La musica cambia nella ripresa, quando i cambi (non tardivi, come spesso veniva imputato a Inzaghi) di Chivu non danno i frutti sperati e l'Inter cala visibilmente alla distanza, rallentando ritmi e velocità nel girare palla. Thuram subentra ad Esposito, mentre Pavard lascia il posto a Luis Henrique col conseguente arretramento di Darmian come braccetto di destra. L'esterno destro brasiliano prova a fare qualche finta, ma non rischia mai il dribbling nell'uno contro uno e si appoggia quasi sempre con passaggi laterali o all'indietro. Un po' timido, così come l'altro nuovo acquisto Sucic.

Con l'ingresso del centrocampista croato Chivu cambia sistema di gioco e passa al 3-4-2-1 con Barella e Sucic mediani, Mkhitaryan (poi sostituito da Zalewski) e Lautaro trequartisti dietro a uno spento Thuram. Nel frattempo il Monterrey sfiora il goal con un tiro dalla distanza di Sergio Canales, con Sommer (che in pratica non effettua una parata) salvato dal palo. Lautaro prima segna in fuorigioco e poi su assist di Dimarco si divora la palla della vittoria, sfiorata nei minuti di recupero dal Monterrery con il neoentrato Deossa dopo un errore in disimpegno di Sucic. Insomma non è andata benissimo, ma poteva finire pure peggio.

Ora l'Inter di Chivu è chiamata a crescere già nelle altre due partite del girone contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds (sabato sera) e gli argentini del River Plate nella notte italiana tra mercoledì e giovedì di settimana prossima.