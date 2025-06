Inter: come gioca il PSG, come può mettere in difficoltà i nerazzurri e come Inzaghi può battere Luis Enrique

Scorre inesorabile il tempo che separa l’Inter dalla finale di Champions League, che a Monaco di Baviera vedrà i nerazzurri di Simone Inzaghi affrontare il PSG di Luis Enrique.

Una partita che si preannuncia affascinante, ricca di emozioni, talento, e che vede di fronte due compagini che hanno dimostrato, nel corso del loro cammino europeo, la capacità di cadere e rialzarsi, impressionare per il gioco ed essere incredibilmente concrete, e saper interpretare le partite in base all’avversario. E se queste sono caratteristiche che l’Inter di Inzaghi ha manifestato e rafforzato nel corso degli ultimi anni, sono invece una novità per i francesi, che stanno traendo grande beneficio dall’arrivo in panchina dell’allenatore spagnolo.

Sì perchè il PSG si è un po' trasformato: rispetto alla squadra che in passato dilapidava fortune nelle sessioni di calciomercato creando squadre di indubbia forza e talento, ma poco avvezze al sacrificio ed al lavoro di gruppo, è oggi una società non certo parsimoniosa quando mette gli occhi su un giocatore, ma che sta cercando di acquistare giocatori funzionali ad un progetto, ad un’idea di gioco, ad una dedizione al lavoro che era finora mancata. E buona parte del merito è appunto di Luis Enrique.

COME GIOCA IL PSG - Il 55enne allenatore spagnolo, alla sua seconda stagione sulle rive della Senna, è un convinto sostenitore e promotore del 4-3-3, che è riuscito ad adattare anche in Francia nella sua concezione dinamica e veloce: il PSG è una squadra che sa gestire il pallone, accelerando o addormentando la partita, in grado di giocare in verticale sfruttando la velocità degli attaccanti, così come di sviluppare il gioco accerchiando gli avversari.

Il portiere è Gigio Donnarumma: non c’è molto da dire sul numero uno della Nazionale, tra i maggiori protagonisti della cavalcata europea dei parigini in questa stagione.

Sulla linea difensiva, a destra Hakimi: l’ex nerazzurro è un giocatore che conosciamo per le sue abilità offensive, la grande velocità, e la capacità di essere presente in area avversaria; negli anni in Francia è cresciuta anche la fase di non possesso, rendendolo un giocatore più disciplinato tatticamente. A sinistra gioca Nuno Mendes: il 22enne portoghese è uno tra i migliori laterali del mondo, rapido e veloce, forte nell’uno contro uno, ed ha messo a referto sei gol e sei assist in questa stagione. I centrali sono Marquinhos, 31enne esperto difensore brasiliano ormai un’istituzione a Parigi dove è arrivato nel 2013, e Pacho, 23enne difensore ecuadoregno veloce ed abilissimo nel gioco aereo.

I ritmi del PSG sono dettati da un metronomo fantastico, preciso, dotato di un ottimo calcio sia in rifinitura che nella conclusione a rete: il 25enne portoghese Vitinha. Ai suoi lati agiscono un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex Napoli Fabian Ruiz, ed un altro prodigio del calcio internazionale: Joao Neves, 20 anni, giocatore dotato di un grandissimo dinamismo, ottima fase interdittiva ed attacco all’area avversaria.

In attacco, in tema di vecchie conoscenze, Kvaratskhelia: arrivato a Parigi a gennaio non ha impiegato molto a farsi apprezzare per la sua rapidità, i dribbling, e la grande conclusione dalla media distanza, realizzando undici gol (e nove assist) in pochi mesi. Sulla corsia opposta, Barcola, 22 anni, uno tra i giocatori più veloci del panorama europeo, pericolosissimo nell’uno contro uno e con un’incidenza altissima in termini di goal (19) ed assist (17) in stagione. A chiudere il tridente, schierato come centravanti ma in realtà un giocatore molto mobile ed in grado di svariare sull’intero fronte offensivo, Ousmane Dembele, che a Parigi ha ritrovato sé stesso come dimostrano i 33 goal realizzati, ed i 13 assist serviti in stagione.

Soprattutto in Europa la squadra di Luis Enrique ha colpito per la sua capacità di saper leggere le partite.

In fase di possesso palla ai francesi piacere tenere il controllo della palla: la manovra parte dal basso cercando velocemente l’appoggio sulle corsie esterne della linea difensiva, che passando da Vitinha tessono una rete di passaggi rapida per far muovere la squadra avversaria alla ricerca di spazi. Gli esterni offensivi Barcola e Kvara tendono ad iniziare l’azione molto larghi, salvo accentrarsi quando gli esterni difensivi Hakimi e Mendes attaccano il fondo (e lo fanno spesso). Negli sviluppi centrali i parigini cercano per la maggiore l’ingresso in area con un fraseggio rapido al limite dell’area, facilitato dalla qualità degli interni di centrocampo e delle punte.

Il PSG è una squadra che cerca con costanza la conclusione dalla distanza, soluzione facilitata dalle grandi capacità balistiche di Fabian Ruiz e Kvara, ma anche Vitinha e Joao Neves.

Quando l’avversario di giornata riesce a chiudere gli spazi nella linea mediana, ecco un piano B molto pericoloso: la ricerca della verticalità. E’ questa un’arma letale dei transalpini, perchè Barcola e Kvara, ma anche Dembelè, lanciati in campo aperto sono clienti scomodissimi.

L’Inter dovrà essere attenta nella fase di non possesso: se da una comparazione dei moduli possiamo aspettarci una parità numerica a centrocampo, che può diventare superiorità in certi frangenti con sviluppo di gioco centrale, sugli esterni Dumfries e Dimarco dovranno essere bravi nella gestione delle situazioni di uno contro uno, evitando di abbassare eccessivamente la loro azione. Alla linea difensiva sarà richiesto poi un continuo lavoro sulle marcature preventive, proprio per evitare di concedere metri alle possibili giocate profonde dei francesi.

In fase di non possesso, per quanto sia cresciuta nelle ultime due stagioni, il PSG scricchiola: se la linea mediana riesce a fornire un filtro tutto sommato buono e costante, altrettanto non si può dire sulle corsie esterne, dove i terzini sono raramente supportati in fase di copertura dagli esterni d’attacco, costringendo spesso gli interni di centrocampo a sguarnire le zone centrali per andare sugli esterni.

Proprio questa potrebbe essere una situazione interessante per l’Inter: cercare l’uno contro uno sugli esterni e cercare dei cross, piuttosto che muovere la palla sugli esterni per cercare una rapida imbucata centrale.

Ultima nota, non di poco conto: il PSG è una squadra che corre molto, e con costanza nell’arco della gara. Non sarà una partita semplice per nessuna delle due squadre, com’è giusto che sia per una finale di Champions League: il PSG è avversario ostico, ma l’Inter lo è altrettanto, come dimostrato da un cammino che ha visto i nerazzurri eliminare Bayern e Barcellona.