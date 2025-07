Inter-Como, le pagelle di CM: Carlos Augusto non si ferma più. Lautaro così è un problema. Cutrone più di Belotti

Inter-Como 2-0

PAGELLE INTER

Sommer 6: Nel primo tempo solo una parata su Nico Paz. Più complesso il secondo intervento, sempre sull’argentino, quando calcia dall’interno dell’area

Bisseck 6: Non una prestazione impeccabile, un paio di sbandate gliele procura Nico Paz, ma stringe i denti e rimane in piedi. Gioca per gran parte del match da ammonito ma non rischia mai.

(Dal 28’ s.t. De Vrij 6: Entra da braccetto di destra nei minuti finali).

Bastoni 6,5: Da centrale fa bene, ma quanto manca il suo incedere sulla sinistra nel primo tempo. Una sola sbavatura su Cutrone, per il resto è perfetto.

Carlos Augusto 7,5: Strefezza gli da un bel da fare, non gli lascia tempo per pensare e deve giocare sotto pressione. Aspetta il suo momento e arriva da palla inattiva, quando stacca alle spalle di Dossena e buca Reina. Ha anche il merito di togliere dal piede di Goldaniga un pallone solo da spingere in rete. Partita da migliore in campo.

Dumfries 5,5: Dopo 33’ di sofferenza l’Inter mette la testa fuori dal sacco e capita sui suoi piedi la grande occasione per sbloccare il match: Mkhitaryan lo serve nel cuore dell’area di rigore ma l’olandese si coordina male e spara alle stelle dall’altezza del dischetto. Quando non ha spazio per correre, la sua partita è spesso una somma impressionante di errori tecnici, uno dietro l’altro.

Barella 6: Due potenziali grandi occasioni, ma prima Lautaro e poi Dimarco lo ignorano

(Dal 28’ s.t. Zielinski 6: Avvia l’azione che porta al 2-0 firmato Thuram)

Calhanoglu 6,5: Sembra meno presente del solito ma senza palla lavora parecchio. Una serata più da incontrista che da regista.

Mkhitaryan 5,5: Gli capita una grande chance dal limite dell’area ma mastica la conclusione e il pallone si spegne lento a lato. La cosa migliore della sua partita è l’assist a centro area per Dumfries, per il resto soffre parecchio la gabbia che Fabregas gli costruisce attorno.

(Dal 44’ s.t. Frattesi: s.v.)

Dimarco 5,5: “Ruba” a Barella una grande chance quando decide di non lasciar scorrere il cross di Carlos: controlla e calcia, ma in bocca a Reina.

(Dal 35’ s.t. Buchanan: s.v.)

Thuram 7: Si incunea in area saltando secco Kempf, ma al momento della conclusione trova Dossena ad opporsi. Chiude il match con un destro violento che trova la complicità di Reina.

Lautaro 5: Potrebbe mandare in porta Barella con un tocco facile facile e invece abbassa la testa, si ingobbisce e calcia addosso al difensore. Perde tutti i duelli fisici e sta più a terra che in piedi. Così è un problema.

(Dal 44’ s.t. Taremi: s.v.)

S. Inzaghi 7: Tiene il passo di Napoli e Atalanta e vince meritatamente contro un Como ben organizzato nonostante una difesa rifatta all’ultimo momento.

PAGELLE COMO

Reina 5: Si distende e para senza problemi la conclusione di Dimarco. Non può nulla sul colpo di testa di Carlos Augusto, ma sul raddoppio di Thuram i suoi riflessi sono parecchio rivedibili.

Goldaniga 7: Esce sempre con coraggio e tempi giusti su Mkhitaryan e in più imbavaglia sempre Lautaro. Ottima prestazione.

Dossena 5: Ha la grande colpa di lasciarsi scappare Carlos Augusto in occasione del vantaggio nerazzurro.

Kempf 6,5: Fisico e velocità a sufficienza per arginare molte iniziative di Thuram. Chiede il cambio ed esce stremato dal campo.

(Dal 29’ s.t. Barba: s.v.)

Van Der Brembt 6: Prende il tempo a Dimarco e stacca per colpire di testa, ma il tentativo non impensierisce. Non soffre mai le avanzate dell’esterno nerazzurro.

Sergi Roberto 6: Agisce praticamente da regista in mezzo al campo, nel primo tempo riesce a mantenere un buon ritmo, poi cala e viene sostituito.

(Dal 20’ s.t. Kone 5,5: Meno bello da vedere rispetto a Sergi Roberto, porta freschezza muscolare, ma anche qualche disattenzione).

Da Cunha 6,5: Ordinato, ottimo scudo davanti alla difesa.

Fadera 6,5: Non ha alcuna paura del confronto tutto fisico e corsa con Dumfries e alla fine il duello con l’olandese finisce in parità.

(Dal 43’ s.t. Cerri: s.v.)

Nico Paz 6,5: Al 26’ il suo primo squillo, un destro dalla distanza che però risulta abbastanza telefonato per Sommer. In fase di non possesso lavora molto in pressing su Bisseck.

Strefezza 5,5: Prestazione inconsistente, pressa molto, ma palla al piede è poca roba.

(Dal 20’ s.t. Cutrone 6: Arriva in anticipo sul cross di Fadera e di testa mette i brividi all’Inter, ma la conclusione finisce di poco fuori.

Belotti 5: Le sue iniziative vengono sempre fermate sul nascere.

(Dal 29’ s.t. Mazzitelli: s.v.)

C. Fabregas 6,5: Il suo Como è squadra organizzata, chiude tutti gli spazi all’Inter e crea anche un paio di occasioni pericolose.