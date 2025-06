Inter, con Inzaghi il bilancio del mercato è in attivo di 101 milioni

L'Inter arriva alla resa dei conti della stagione. Domani gli ultimi 90’ di campionato e di lotta Scudetto, con i nerazzurri impegnati a Como e il Napoli in casa contro il Cagliari (partenopei a +1 in classifica), sabato 31 la finale di Champions League contro il Psg a Monaco di Baviera. Il Corriere della sera allarga il discorso alla 'resa dei conti' di tutto il quadriennio targato Simone Inzaghi e, in un'interessante analisi firmata da Mirko Graziano e Stefano Olivari, parte da questa domanda: quanto ha speso l’Inter nel quadriennio Inzaghi?

L'INTER VINCE GUADAGNANDOCI - L'analisi non si riferisce ovviamente al suo ingaggio, il più alto della Serie A, ma ai giocatori che il club ha messo a disposizione. Partendo dall’estate 2021, quando Simone fu ingaggiato da Zhang, il bilancio del calciomercato dice che l’Inter ha avuto un attivo di 101,39 milioni di euro (più 163,60 la prima stagione, meno 40,83 la seconda, più 54,53 la terza, meno 75,91 milioni in quella attuale). Nella sostanza, con Inzaghi l’Inter ha continuato a vincere, o ad andarci vicina, senza investimenti pesanti sul mercato ma anzi guadagnandoci. In questo quadriennio, fra le squadre di un certo livello l’Inter è addirittura quella che ha guadagnato di più (a livello di cartellini sia chiaro), anche più dell’Atalanta (più 97,16) e della Fiorentina (più 47,28).



BILANCIO E COMMISSIONI -Moltissimi club italiani hanno un bilancio di mercato in perdita, continua l'analisi del Corriere della Sera: dal Milan (meno 267,1) alla Lazio (meno 23,61), passando per Juventus (meno 207,90), Napoli (meno 99,63), Roma (meno 84,02) e Bologna (meno 28,45). Il discorso va integrato obiettivamente con i giocatori presi a fine contratto, da Calhanoglu a Taremi, che vanno a gonfiare le commissioni pagate agli agenti: nelle ultime 4 stagioni l’Inter ha speso di commissioni 107,5 milioni. Tanti, ma meno dei 137,1 della Juve e comunque non tanti di più rispetto agli altri club da giustificare una disparità così grande nel bilancio riguardante quelli che una volta si definivano appunto cartellini.

INZAGHI FA MEGLIO DEI COLLEGHI -In sintesi: la rosa dell’Inter in questi anni è sempre stata di ottimo livello, ma Inzaghi in proporzione ha fatto meglio di tutti i suoi colleghi. Cifre e traguardi che vanno ad esaltare anche il lavoro di Marotta e Ausilio. Una gestione virtuosa, in tutti i sensi, tanto che nel prossimo mercato ci saranno potenzialmente 100 milioni da gestire.