Inter, con o senza Lautaro contro il Barcellona? Inzaghi prepara le alternative

La domanda è presente dal minuto 45’ di Barcellona - Inter, quando Lautaro si tocca la coscia sinistra e lascia intendere a tutti che di lì a poco avrà bisogno del cambio. Attimi di paura e un pensiero fisso: “Farà in tempo a recuperare per il ritorno?”. Sì, perché ovviamente per l’Inter sposta tantissimo, tra l’avere a disposizione il capitano o doverne fare a meno c’è una differenza enorme, anche perché le alternative alle spalle dell’argentino hanno finora lasciato molto a desiderare, al punto che nelle scorse settimane sembrava addirittura possibile che in caso di forfait di una delle due punte titolari, potesse essere Frattesi a giocare un po’ più avanti, un passo dietro il centravanti.

CON O SENZA LAUTARO - Poi non è andata così, Simone Inzaghi ha comunque preferito dare fiducia a Taremi quando Lautaro è stato costretto alla sostituzione. E a fine gara proprio il tecnico nerazzurro ha voluto fare i complimenti all’iraniano per come è entrato in partita. Più indizi ci accompagnano verso quella che può somigliare tantissimo a una prova, compreso il fatto che in occasione della partita giocata ieri contro il Lecce, quella in cui hanno riposato tutti gli uomini che saranno impiegati martedì sera, Taremi ha riposato. L’iraniano è entrato poi a partita in corso, così come Dimarco, Mkhitaryan e Acerbi. Segno che Inzaghi sta pensando di doverlo schierare anche per la gara di ritorno, ovviamente se Lautaro non dovesse essere in condizione di partire dal primo minuto di gioco. Scartata quindi la possibilità di vedere Frattesi sotto punta.

IL PIANO GARA - Quello di domani sarà il giorno in cui si proverà a capire qualcosa in più sulle condizioni fisiche di Lautaro Martinez ma ad oggi sembra difficile che il capitano possa essere già pronto a partire dal primo minuto di gioco. Più probabile che l’argentino possa essere impiegato nella seconda frazione, quando si spera che il Barcellona possa un po’ calare la sua intensità. Taremi è pronto, l’iraniano sa che martedì potrebbe essere il suo momento e che con una giocata giusta il suo rapporto con San Siro potrebbe di colpo svoltare, visto che finora qualche intoppo durante il percorso c’è stato. Lautaro sta lavorando per provare a esserci, nel frattempo Taremi scalda i motori.