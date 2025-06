Inter, continua la rincorsa al “Triplete”: nerazzurri favoriti in Italia, rischio Champions in quota

L’Inter ci crede. Quindici anni dopo il capolavoro targato Josè Mourinho, Simone Inzaghi punta al Triplete, un obiettivo possibile per i bookmaker: si gioca infatti a quota 28 la possibilità di portare a casa Serie A, Coppa Italia e Champions. I nerazzurri continuano a comandare nettamente in ambito nazionale. I tre punti di vantaggio sul Napoli secondo rendono Lautaro e compagni i favoriti per il bis tricolore, offerto a 1,37 contro il 3 dei partenopei guidati dall’ex Conte, invece leggermente più alta la quota vittoria in Coppa Italia, dopo il pari nel derby della semifinale di andata contro il Milan. Il terzo trionfo nella competizione dell’era Inzaghi paga 1,90, seguito dalla sorpresa Bologna a 2,80, con il Milan terzo incomodo a 5.

Si complica invece il discorso passando alla Champions League. L’Inter giocherà martedì in casa del Bayern Monaco l’andata dei quarti di finale: su Sisal nerazzurri indietro nel passaggio del turno, offerto a 2,25, mentre sale a 9 il successo finale, sfiorato due anni fa con la finale di Istanbul persa contro il Manchester City.