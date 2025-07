Inter, Correa sempre più fuori dal progetto: le piste sul mercato di gennaio

Nelle scelte di Simone Inzaghi, Joaquin Correa continua ad essere ai margini nella rosa dell’Inter. L’attaccante argentino, reduce dall’esperienza in prestito al Marsiglia nella scorsa stagione in cui è sceso in campo in 19 occasioni tra campionato ed Europa League (per un totale di 682 minuti in campo) senza gol né assist all’attivo, in questa prima parte dell’annata 2024/25 conta solamente 38 minuti giocati- per un totale di 3 presenze tra Monza, Udinese e Roma – tutti in campionato, vista la sua esclusione dalla lista dei giocatori utilizzabili nei match di Champions League a favore di Marko Arnautovic, che invece rientra nei 23 disponibili.

QUESTIONI CONTRATTUALI - Il contratto del giocatore - campione in Coppa America nel 2021 con l’albiceleste - con il club nerazzurro, dove è arrivato nella stessa estate dell’approdo di Simone Inzaghi sulla panchina meneghina (2021-22), è in scadenza il 30 giugno 2025. Il classe ’94 quindi, che con l’Inter percepisce 3.5 milioni di euro all’anno, potrebbe dire addio alla società di Corso Vittorio Emanuele già nel corso della sessione di mercato invernale.

STRADE PERCORRIBILI - C’è più di una strada percorribile che potrebbe portare Correa lontano dai nerazzurri: la prima è sicuramente quella di un possibile ritorno in patria, non all’Estudiantes – società in cui il giocatore ha esordito in prima squadra nel maggio 2012 – ma al River Plate, dove l’ex Lazio tra le altre ha mosso i primi passi nelle giovanili (tra il 2000 e il 2006), il cui allenatore Marcelo Gallardo si sarebbe attivato a tal proposito – secondo quanto riportato dai rumors d'oltreoceano; la seconda invece è legata a una necessità di un club partecipante all’Europa League ovvero il Galatasaray che, nonostante la presenza di Osimhen, vuole sostituire Mauro Icardi che ha subito la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con interessamento del menisco: uno dei nomi che potrebbero essere tenuti in considerazione è proprio quello di Correa, senza dimenticare quello del compagno di reparto all’Inter Marko Arnautovic e del rivale cittadino Luka Jovic del Milan. Invece non trovano conferme le voci su Correa al Torino.

