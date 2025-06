Buone notizie in casa Inter in vista della finale di UEFA Champions League, in programma a Monaco il prossimo 31 maggio contro il Paris Saint-Germain, ma soprattutto verso il penultimo impegno in Serie A, che domenica 18 vedrà i nerazzurri impegnati al Giuseppe Meazza contro la Lazio, per provare a tenere ancora aperta la corsa allo Scudetto che ora vede gli uomini di Simone Inzaghi a -1 in classifica dal Napoli di Antonio Conte.

INDISPONIBILI - Nell’ultimo impegno in campionato, vinto in casa del Torino con i gol di Zalewski e Asllani, l’allenatore della formazione finalista nella maggiore competizione europea per club aveva dovuto rinunciare a quattro pedine fondamentali nella stagione dei nerazzurri: il capitano Lautaro Martinez che aveva forzato il rientro per essere a disposizione nel ritorno contro il Barcellona, Benjamin Pavard reduce da una distorsione alla caviglia, Davide Frattesi alle prese con un problema all’addome e Henrikh Mkhitaryan a causa di un guaio muscolare.

PERSONALIZZATO - Nella giornata di oggi Lautaro Martinez ha svolto una seduta personalizzata. Stessa cosa per Pavard, Frattesi e Mkhitaryan che però hanno lavorato sul campo e giovedì faranno parte del lavoro con il gruppo per poi fare nella giornata di venerdì l’intera seduta con i compagni e tornare a disposizione con la Lazio. O almeno questo è l'obiettivo.

RECUPERI - Nonostante al termine della sfida contro i granata Simone Inzaghi non avesse usato parole che facessero trasparire ottimismo sui possibili recuperi degli indisponibili, contro la Lazio il tecnico dei nerazzurri dovrà fare certamente a meno del numero 10 argentino – per cui è stato stilato un programma di recupero in direzione dell’ultima giornata di Serie A contro il Como, pre finale di Champions - mentre può sperare nel recupero degli altri tre giocatori inutilizzabili contro il Torino, per lo meno per la panchina, che secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport avrebbero sfruttato il tempo a disposizione per accelerare il recupero. Escludendo Il Toro, tra i tre il più avanti nel recupero è sicuramente Davide Frattesi, autore del goal che ha permesso all’Inter di staccare il pass per Monaco.