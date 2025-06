Inter, da Messias a Pedro: i punti persi nell'ultimo quarto d'ora costano lo Scudetto a Inzaghi

Napoli campione d'Italia e Inter seconda. 82 punti contro 81. Una sola lunghezza, un dettaglio che separa i nerazzurri dal loro ventunesimo titolo e manda in Paradiso Antonio Conte e gli azzurri, vincitori, con merito, del quarto titolo della loro storia. Un dettaglio che si può cercare anche nei tanti punti persi dalla squadra di Simone Inzaghi nei minuti finali, un vero e proprio cruccio in questa Serie A.

DAL FERRARIS A SAN SIRO - 17 agosto e 18 maggio. Nove mesi esatti dal pareggio per 2-2 al Ferraris, in casa del Genoa, a quello con lo stesso punteggio contro la Lazio a San Siro. Due partite caratterizzate dallo stesso esito: il pareggio nei minuti finali per un rigore causato - per un gioco del destino - da un fallo di mano di Bisseck. Goal di Messias al 95', su ribattuta dopo la parata di Sommer, e goal di Pedro al 90' che impedisce il controsorpasso sul Napoli, bloccato sullo 0-0 a Parma. 2-2 alla prima giornata, che, con il senno di poi suona quasi come un presagio, e 2-2 alla penultima: 4 punti mancanti. Quattro degli 11 complessivi persi dalla squadra di Simone Inzaghi dal 75' in poi. Punti che condizionano la classifica finale. SCUDETTO NAPOLI, L'INTER HA PERSO CON LA ROSA MIGLIORE? COS'E' SUCCESSO

MILAN, JUVE E ORSOLINI - Tanti i rimpianti per l'Inter. Dopo l'amarezza con il Genoa, alla quarta giornata, un altro goal subito nel finale con il Monza. Dany Mota sblocca la partita all'81' e solo la rete all'88' di Dumfries evita la prima, pesante, sconfitta in campionato e anche di contare la rete del Monza come una di quelle costata dei punti. Ma rimane un campanello d'allarme. Alla giornata successiva è il goal di Gabbia, nel derby, a decidere la stracittadina in favore del Milan: 1-2 all'89' e un altro punto perso. Nel conto pesano, poi, i tre con la Juventus: due all'andata - quando il punteggio è di 4-2 e il 4-4 di Yildiz arriva all'82' - e uno al ritorno con l'1-0 di Conceicao al 75'. A Napoli, nello scontro diretto, due i punti che passano dalla vittoria alla rete, all'87', di Billing dopo lo 0-1 di Dimarco nel primo tempo. Prima della Lazio c'è la rovesciata di Orsolini nel giorno di Pasqua. L'1-0 all'ultimo istante a Bologna consente al Napoli, vittorioso il giorno prima a Monza, di raggiungere in testa proprio i nerazzurri.

92 PUNTI - Sommati agli 81 punti fatti, gli undici persi avrebbero proiettato l'Inter a quota 92. Un totale molto vicino ai 94 fatti l'anno scorso senza neanche la gioia di essere arrivati in finale di Champions. Con i se e i ma non si fanno le classifiche e, su 38 partite, può capitare ogni tanto di subire nei minuti finali, ma all'Inter è successo spesso. Il conto influisce sul totale e può far riflettere su i motivi che portano i nerazzurri, in campionato, a incassare goal nei momenti decisivi.