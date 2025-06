Inter, da Rovella a Bernabé tutti gli obiettivi se parte Calhanoglu

È bastato un anno problematico, zero trofei in bacheca e l'addio di Simone Inzaghi per far cambiare idea all'Inter sul futuro di Hakan Calhanoglu. Per il centrocampista turco un anno fa fu respinto l'assalto milionario del Bayern Monaco, ma esattamente 12 mesi dopo gli scenari che vogliono il Galatasaray in primissima fila per lui stanno facendo vacillare la dirigenza nerazzurra che ha aperto ad una cessione anche se non a qualunque cifra. E se l'ex-Milan dovesse partire? Marotta, Ausilio e Baccin hanno già pronte diverse alternative in linea con le direttive fissate dal fondo Oaktree.

IL PREZZO DI CALHANOGLU - L'Inter, va precisato, ha fatto sapere a Calhanoglu, ai suoi agenti e ai club interessati che il turco può sì partire, ma non a qualunque cifra. Servirà un'offerta da almeno 30 milioni di euro per far cedere la società nerazzurra e poi ci sarà il via libera per una trattativa per l'ex-Milan e Bayer Leverkusen il quale oggi in Italia percepisce 6,5 milioni di euro netti a stagione e ha un contratto in scadenza 30 giugno 2027 a Milano.

UN REGISTA PURO - Se Calhanoglu dovesse dire addio - e non è detto che entro fine mercato non parta anche Kristjian Asllani - l'Inter non vuole, almeno per ora, stravolgere l'impalcatura tattica della squadra creata negli ultimi 4 anni da Simone Inzaghi. Cristian Chivu ripartirà, almeno all'inizio, dal 3-5-2 e, di conseguenza, da un regista basso da schierare davanti alla difesa proprio come il turco.

ROVELLA - In quest'ottica da tempo gli uomini mercato di Viale della Liberazione hanno messo nel mirino 3 obiettivi che già conoscono bene la Serie A e che rientrano nella categoria dei giovani già importanti, ma con ampio margine di crescita. Da tempo piace Nicolò Rovella, nato nei dintorni di Milano, tifoso interista fin da piccolo (il suo idolo era Sneijder) e cresciuto moltissimo da quando ha lasciato la Juventus per la Lazio. Lotito è un osso duro, Sarri non lo vuole lasciar partire e, di conseguenza, non è ancora stata neanche ipotizzata una cifra per l'addio.

L'alternativa che più gli somiglia per caratteristiche (e con cui Rovella non a caso si stava alternando nel ruolo in nazionale) è inveceper cui il Torino sta trattando da tempo con il Milan e per cui c'è una richiesta economica di oltre 35/40 milioni. Più economico è invece il profilo dicentrocampista spagnolo classe 2001 del Parma con cui l'Inter sta già trattando per Bonny e Leoni. L'asse Milano-Parma è incandescente e Chivu lo conosce bene. Basteranno questi nomi per sopperire all'eventuale addio di Calhanoglu? Solo il campo e l'ambizione interista potrà dirlo.

