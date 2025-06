Inter, Darmian: "PSG ricco di talento, per me è l’ultima chance e voglio vivermela"

Matteo Darmian, jolly difensivo dell'Inter, parla nel media day della Uefa all'inizio della settimana che porterà alla finale di Champions League di sabato a Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain.

Quanto sarà importante la fase difensiva?

“Sappiamo che sono fortissimi, non solo davanti. Lo hanno dimostrato in tutta la stagione, hanno vinto campionato, Coppa e sono in finale di Champions. Hanno calciatori di grandissima qualità per tutto il campo, sarà importante lavorare di squadra. Cercheremo di fare la nostra partita per metterli in difficoltà e ottenere quello che vogliamo”.

Cosa pensi di Zalewski, lo stiamo vedendo anche mezzala. È una sorpresa per te?

“Non è una sorpresa, è un ottimo calciatore e fin da subito si è integrato benissimo nella squadra, dimostrando tutte le sue qualità. Può giocare in diverse posizioni e questo per noi è positivo perché ci può dare una mano come ha dimostrato in queste partite”.

Hai giocato 29 partite in stagione ma tutto si riduce all’ultima, come la vivi?

“È una partita importantissima, sappiamo quanto sia difficile raggiungere una finale di Champions e non tutti gli anni capita di giocare una gara così importante. Dobbiamo viverla con la giusta tensione e la giusta spensieratezza. La vivremo sicuramente in maniera positiva perché ci porterà qualcosa di straordinario”.

Quale potrebbe essere l’impatto dell’età media? C’è differenza tra le due squadre.

“Non so quanto possa contare. Affrontiamo una squadra forte, giovane ma anche con esperienza. Ma anche noi abbiamo le nostre qualità”.

Due anni fa si diceva che la squadra sentiva più l’appuntamento perché sembrava l’ultima chance, in realtà siete qui a giocare Di nuovo la finale: te lo aspettavi?

“No, non sempre c’è una possibilità di questo tipo. Quando giochi per un club come l’Inter gli obiettivi sono sempre quelli di aggiungere trofei ed è quello che abbiamo cercato di fare noi tutti insieme. Abbiamo raggiunto meritatamente quest’anno la finale di Champions e per me che può essere l’ultima volta, voglio godermi questi momenti sperando di vincere”.

Nel PSG c’è un ex come Hakimi, che ricordi hai?

“Penso che come me, tutti gli addetti ai lavori e i tifosi interisti hanno un ricordo bellissimo di Hakimi per tutto quello che ha dato a questo club. Ha vinto uno scudetto in nerazzurro, è un grande calciatore e un bravo ragazzo, lo sta dimostrando al PSG. Speriamo che sabato non gioisca ma gli faccio un grande in bocca al lupo per tutto”.

A cinque giorni da una partita che vale intere carriere, cosa significa essere allenati da Inzaghi, sia a livello umano che tecnico.

"Non parlo solo personalmente, posso parlare a nome di tutta la squadra. Sì creata quell’unione con tutto lo staff e fa la differenza. Posso dire solo questo, è un grande”.