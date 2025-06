Inter, Di Canio durissimo: "Inammissibile, inconcepibile, inaccettabile. Devono salvare dignità e onore"

Primo tempo difficilissimo per l'Inter, che chiude sotto di due goal al 45' contro il Paris Saint-Germain nella finale di UEFA Champions League. Il commento di Paolo Di Canio all'intervallo è durissimo: "Inammissibile, inconcepibile, inaccettabile. Devono salvare dignità e onore".

La notte all'Allian Arena di Monaco di Baviera non comincia bene per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che al 12' sono già in svantaggio con la rete dell'ex Achraf Hakimi, che segna ma non esulta e chiede scusa. La reazione non arriva e al 20' Desiré Doué raddoppia, anche questo secondo cazzotto non rivitalizza l'Inter che passa la frazione di gioco in balia del gioco della squadra di Luis Enrique.

Durante l'intervallo negli studi Sky, Di Canio commenta duramente la prestazione di Lautaro Martinez e compagni.

DI CANIO DURISSIMO SULL'INTER - "Inammissibile, inconcepibile, inaccettabile. Dobbiamo vedere l'atteggiamento. Spero che Inzaghi faccia leva sull'orgoglio, la dignità da salvare. Non si può giocare così in una finale di Champions, prendendo goal da calcetto. Devono rientrare in maniera totalmente diversa per sperare di rientrare in partita, per salvare dignità e onore".