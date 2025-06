Inter, Dimarco si prende la sua rivincita su Conte e omaggia Maradona. Fiato sospeso per il referto medico

In una notte in cui hanno funzionato poche cose, il sinistro di Federico Dimarco ha risolto all’Inter un bel po’ di problemi. Se poi aggiungi che tutto è accaduto in uno stadio che porta il nome di Maradona, tutto assume connotati ancor più romantici. Perché da quando l’ex San Paolo di Fuorigrotta ha cambiato nome in stadio "Diego Armando Maradona", nessuno mai aveva segnato di mancino su calcio di punizione, una specialità in un l’argentino amava esibirsi spesso e volentieri di fronte alla sua gente. Ironia della sorte, ieri sera è toccato a Federico Dimarco, uno degli uomini più discussi in casa Inter e uno di quelli che Conte proprio non riusciva a farsi piacere nel corso della sua avventura in nerazzurro, tanto che su quella fascia è arrivato di tutto.

IL BOTTA È RISPOSTA IN CONFERENZA - Al minuto 22 Dimarco ha sistemato la palla e con il sinistro ha disegnato una di quelle punizioni che stanno divenendo merce sempre più rara nel calcio odierno. Tiro a giro a scavalcare la barriera e palla all’incrocio, realizzazione stupenda, anche se qualcuno in sala stampa ha trovato il modo di fare arrabbiare Dimarco anche dopo aver segnato un gol così bello: “Pensi che sul gol pesino più i tuoi meriti o Meret avrebbe potuto fare meglio?”. Di fronte a una tale prodezza balistica, un giornalista ha evidentemente pensato che Meret avrebbe comunque potuto provare a fare di meglio. Un quesito che così posto non è proprio andato giù a Dimarco, il quale ha replicato con toni duri: “Ma che domanda è? Ma perché dovrebbe essere errore di Meret? Anche la barriera era messa bene”. Alla risposta Del calciatore è seguito qualche attimo di imbarazzo ma quando ha lasciato la sala stampa sono stati molti quelli che poi hanno voluto fargli i complimenti.

COL FIATO SOSPESO - Un bellissimo gol arrivato in un momento di difficoltà fisica. Da diverse settimane Dimarco non presenta infatti la stessa condizione brillante di inizio stagione e sbloccandosi in questo modo aveva offerto la sensazione di potersi mettere tutto alle spalle il più in fretta possibile. Poi però il calciatore si è accasciato a terrà per una contrattura ai flessori della coscia destra. Un bel problema per Inzaghi visto che sulla sinistra è rimasto praticamente solo lui. In mattinata i medici decideranno se sarà necessario fare qualche esame approfondito ma Inzaghi, dopo la partita, ha tenuto a rassicurare tutti in merito alle condizioni di salute del calciatore.