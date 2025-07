Inter: esami per Lautaro, piccolo spiraglio per Pavard. Contro il Verona riposano i big

L’Inter è tornata in nottata dalla Catalogna e si è goduta una giornata di riposo in seguito al 3-3 maturato allo Stadio Olimpico Lluís Companys di Montjuïc. La ripresa dei nerazzurri è programmata per domani mattina, quando Simone Inzaghi e il suo staff inizieranno a impostare il lavoro in vista dei prossimi due incontri ravvicinati, contro Verona e Barcellona. L’Inter è stata finora abituata a concentrarsi su un obiettivo per volta, ma questa volta potrebbe essere diverso e la sensazione è che la sfida di campionato potrebbe prevedere il quasi totale impiego delle seconde linee, un modo per consentire a tutti quelli che poi giocheranno contro il Barcellona di arrivare alla sfida con qualche giorno di riposo nelle gambe. Intanto ad Appiano Gentile saranno giorni importanti Per la valutazione degli infortunati, ma anche per quelli come Dumfries e Thuram, da tutelare perché freschi rientranti dai rispettivi infortuni.

QUESTIONE LAUTARO - Inutile dire che c’è massima concentrazione attorno alle condizioni fisiche di Lautaro Martinez, il capitano nerazzurro è uscito infortunato al termine della prima frazione di gioco a Barcellona e la prima diagnosi diramata dal club è quella di risentimento ai flessori della coscia destra. L’argentino ha svolto una prima parte di visite questa mattina e domani completerà l’opera con la risonanza magnetica che stabilirà definitivamente i tempi di recupero. Le possibilità di averlo per il ritorno contro i blaugrana sono nulle ma ad Appiano c’è la volontà di provare in tutti i modi a rimetterlo in piedi per l’eventuale finale. Ma quello è uno step che bisognerà guadagnarsi a San Siro e di conseguenza non è tempo di spingersi troppo in la.

SPIRAGLIO PAVARD - Qualche spiraglio, invece, inizia ad aprirsi per Benjamin Pavard: il francese è uscito anzitempo dalla sfida contro la Roma per una brutta distorsione alla caviglia, che gli ha impedito di essere presente a Barcellona. Fino a qualche giorno fa sembrava sicuramente compromessa alla sfida di ritorno contro i catalani ma nelle ultime ore inizia a diffondersi un po’ più di ottimismo. Il recupero del francese rimane un obiettivo difficile, ma ad oggi non così impossibile come poteva sembrare.

GESTIONE DEL MOMENTO - Prima però ci sarà il Verona, da affrontare con i calciatori che finora hanno trovato meno spazio, non è utopia pensare che potrebbero riposare quasi tutti quelli che dovranno poi affrontare il ritorno di Champions. In difesa de Vrij è certo di un posto da titolare al centro del reparto, da capire, invece, chi giocherà come braccetto a destra tra Darmian e Bisseck. Stesso dubbio a sinistra, tra Carlos e Bastoni, a meno che Inzaghi non pensi di dare al brasiliano una chance da titolare su Yamal, visto che in Spagna è stato più efficace rispetto a Dimarco. Anche Zalewski ha buone possibilità di partire dal primo minuto, mentre il centrocampo dovrebbe essere totalmente rivisitato: Asllani dovrebbe giocare al posto dello squalificato Calhanoglu, con Frattesi e Zielinski agiranno rispettivamente al posto di Barella e Mkhitaryan. In attacco il posto da titolare assicurato ce l’ha solo Correa, poi è ballottaggio Arnautovic-Taremi.