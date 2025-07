Inter, Donnarumma miglior portiere del mondo davanti a Sommer: il piano per strapparlo al PSG

The wall. Gianluigi Donnarumma è sempre un muro in Inghilterra. Quasi 4 anni dopo l'Europeo vinto con l'Italia a Wembley, il portiere italiano risulta decisivo sui campi di Liverpool e Aston Villa. Trascinando il Paris Saint-Germain in semifinale di Champions League, il trofeo che il presidente qatariota Nasser Al-Khelaifi sogna di conquistare proprio nella prima stagione senza Mbappé, strappatogli a parametro zero dal Real Madrid di Florentino Perez.

L'Inter proverà a fare lo stesso con Donnarumma. Infatti il nazionale italiano è in scadenza di contratto a giugno 2026 e, senza un rinnovo, l'anno prossimo sarà libero di svincolarsi e di scegliersi una nuova squadra. La trattativa fra il suo agente Enzo Raiola e i dirigenti del club francese prosegue ormai da mesi, ma non ha ancora portato alla fumata bianca. Anche perché il PSG vorrebbe abbassargli l'ingaggio, attualmente fissato a 10 milioni di euro netti all'anno (bonus compresi).

Gigio dovrebbe accettare uno stipendio inferiore se vuole tornare in Italia. Dopo la sconfitta per 2-1 nell'andata dei quarti di finale in Nations League contro la Germania, lo stesso Donnarumma aveva dichiarato: "Venire qua è sempre speciale, San Siro è uno stadio unico e questo me lo porterò sempre con me. Sono cresciuto qui, ho il cuore a Milano. In tanti mi vorrebbero vedere ancora qui? Fa piacere, queste sono situazioni che poi si vedranno. Intanto sono contento di essere tornato. Mi mancava tanto sia l'Italia che San Siro".

Sulle sue tracce c'è l'Inter, alla ricerca di un erede di Yann Sommer. Anch'egli in scadenza di contratto a giugno 2026. Lo svizzero classe 1988 ha ben 11 anni in più di Donnarumma, considerato attualmente il miglior portiere al mondo dal CIES (Centre International d'Etude du Sport, centro internazionale di studi sportivi) proprio davanti a Sommer e a Courtois.

Classe 1999, Donnarumma è arrivato a Parigi dal Milan a parametro zero nel mercato estivo del 2021. Finora ha collezionato 148 presenze con la maglia del PSG vincendo 4 volte la Ligue 1, una coppa di Francia e 3 supercoppe francesi. E ora sogna la sua prima Champions League, Inter permettendo.