Inter, dopo Bonny c'è il trequartista: Chivu sogna Nico Paz, piace anche Arda Guler. La situazione

Il Mondiale per Club, ma nono solo. L'Inter sta gettando le basi per il nuovo corso firmato Christian Chivu e se da una parte c'è la necessità di provare ad arrivare fino in fondo nella competizione FIFA, dall'altra il club nerazzurro è grande protagonista sul fronte calciomercato. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Sucic dalla Dinamo Zagabria e Luis Henrique dal Marsiglia, la società di Viale della Liberazione ha ormai chiuso anche un colpo in attacco.

E', infatti, ai dettagli l'arrivo di Bonny dal Parma. In questi giorni i nerazzurri hanno accelerato per trovare l'intesa definitiva con il club crociato per regalare a mister Chivu un bomber da alternare a Lautaro Martinez e Thuram. L'operazione che porterà l'attaccante francese a Milano, si chiuderà sui 23/24 milioni di euro, a cui si aggiungeranno alcuni bonus legati a obiettivi di squadra.

Se da una parte l'esplosione di Pio Esposito non ha intaccato l'arrivo di Bonny all'Inter, dall'altra ha cambiato la strategia del management nerazzurro per quanto riguarda l'arrivo di un altro attaccante, visti gli addii di Correa e Arnautovic. Esposito resterà, quindi, all'Inter, come quarta punta e questo permette ai nerazzurri di chiudere il mercato per quanto riguarda gli attaccanti.

Per i nerazzurri adesso c'è la necessità di regalare a mister Chivu un rinforzo sulla trequarti. E', infatti, questo il ruolo mancante nella rosa dell'Inter. Come riferito da Sportmediaset, il sogno di Marotta resta Nico Paz. Giovane trequartista del Como, protagonista di una stagione memorabile alla corte di Fabregas. I nerazzurri sono da tempo sulle tracce del gioiello argentino, che ha un feeling speciale anche con Zanetti. Resta, però, da abbattere il muro del Como, che non ha alcuna intenzione di cedere il proprio giocatore. L'Inter ci vuole comunque provare.

OCCHIO AL REAL - Ricordiamo che sul giocatore argentino c'è anche il Real Madrid, che vanta un diritto di recompra fino al 30 giugno. Fino a quella data, infatti, il club spagnolo potrà riacquistare il giocatore per 9 milioni di euro. Superata la scadenza, i Blancos potranno tornare a trattare solo alla fine della prossima stagione, ma a un prezzo superiore: 10 milioni di euro. Ad oggi, però, non sembra che il Real voglia esercitare questo diritto di recompra, almeno nel breve termine.

PIACE ANCHE GULER - Oltre al nome di Nico Paz, in casa Inter piace anche il giovane trequartista di proprietà del Real Madrid, Arda Güler. Il classe 2005 turco, di recente, ha poi strizzato l'occhio a una possibile partenza, se il suo minutaggio con i Blancos non lo soddisferà: "Per ora non ho pensato di andarmene, ma ovviamente se non gioco penso a tutto".