Inter, dove guardare la finale di Champions col PSG: maxi-schermo a San Siro, le alternative

Detto, fatto. Il sindaco di Milano, Beppe Sala ha tenuto fede alla promessa fatta di organizzare un maxi-schermo a San Siro. Dove i tifosi nerazzurri che non sono riusciti a trovare un biglietto per Monaco di Baviera possono assistere insieme alla finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain.Â



su Vivaticket. Il primo giorno (fino a mezzanotte) è riservato agli abbonati al campionato e ai soci Inter Club, che possono esercitare la prelazione all'acquisto utilizzando il codice coupon inviato via e-mail. Poi dalle ore 12 di mercoledì 28 maggio aprirà la fase di vendita libera e i biglietti saranno acquistabili da tutti fino all'esaurimento delle disponibilità . I biglietti sono nominativi e non sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore.

I più scaramantici sono autorizzati a fare gli scongiuri del caso, visto che la stessa soluzione era stata trovata due anni fa in occasione della finale persa contro il Manchester City a Istanbul. Invece nel 2010 il maxi-schermo era stato montato in Piazza Duomo, dove il popolo nerazzurro aveva festeggiato la Champions vinta in finale contro il Bayern a Madrid a coronamento del Triplete.Â

Altri maxi-schermi saranno allestiti anche ad Alzano Lombardo nello spazio fase; a Desio al parco di Villa Tittoni; a Nerviano al Big Bang Festival; a Paderno Dugnano al parco lago nord; a Piacenza nell'area esterna di Spazio2 in Via XXIV Maggio 51; a Milano all'Arena Piola, al MiB di Piazza Affari, al Money Club presso la piazza del World Join Center, ai Magazzini Generali, al World Join Center, al Pineta, al Sunset Play, al JustMi sotto la Torre Branca di Camoens, all'Alkemia Lounge Cafè, all'Armonia Music, all'Hard Rock Cafè, al Lime, al Football Pub, al Playa Club, al Sequoia e all'Idroscalo di Milano con apertura alle ore 18, musica, food truck e drink.Â

