Inter-Dumfries, accordo raggiunto anche grazie al Decreto Crescita. Nel suo contratto anche una clausola

La trattativa di rinnovo tra l’Inter e Denzel Dumfries è vicina a un epilogo positivo. Da viale della Liberazione escludono ormai il pericolo che il calciatore olandese possa lasciare il club a scadenza e nei prossimi giorni si lavorerà insieme agli avvocati per la stesura del nuovo contratto che prevederà un ingaggio di 4 milioni a stagione per l’esterno olandese.

CLAUSOLA NEL CONTRATTO - Un ingaggio sicuramente alto ma l’Inter potrà usufruire però degli sgravi del Decreto Crescita, così i nerazzurri verseranno 5,2 milioni lordi al posto dei 7,4 che avrebbero dovuto versare senza il Decreto Crescita. Inoltre, secondo indiscrezioni raccolte, nel contratto di Denzel Dumfries potrebbe essere presente una clausola rescissoria da circa 15/20 milioni di euro, valida verso l’estero.

PERSISTE IL SOGNO PREMIER - Tutto dovrebbe essere definito dopo la sosta, quando il campionato sarà fermo e ci si potrà concentrare su aspetti che non riguardano il campo. Contro Genoa e Lecce, il titolare sulla destra è stato Darmian, ma il campionato è lunghissimo e Dumfries è consapevole di avere la stima da parte di tecnico e compagni. Il sogno Premier rimane vivo nella testa del calciatore, ma per lui non sono arrivate offerte da parte di club di prima fascia. L’Inter lo ritiene un elemento affidabile e gli ha proposto un rinnovo soddisfacente, Dumfries ha accettato, probabilmente lasciandosi una via d’uscita a condizioni che vanno bene anche ai nerazzurri. Si attende la fumata bianca.

