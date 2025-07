Inter, Dumfries out per il derby col Milan: corsa contro il tempo per il Bayern

Il problema accusato da Denzel Dumfries a Bergamo è più serio del previsto, Simone Inzaghi in conferenza aveva forse sottovalutato un pochino il problema, poi evidenziato dalle prime visite che il calciatore ha svolto con la nazionale olandese il mattino successivo alla sfida di campionato. I due staff medici sono rimasti in stretto contatto e ben presto è arrivata la comunicazione di Ronald Koeman, che ha escluso l’esterno dalla lista dei convocati.Presto Dumfries rientrerà a Milano e nel giro delle prossime 48/72 ore si sottoporrà a esami clinici anche nella consueta clinica di Rozzano, un controllo ulteriore che servirà a chiarire con maggiore precisione i tempi di recupero del calciatore, da svolgere con il muscolo a riposo da qualche giorno.

LO STOP - Nei prossimi giorni, quindi, avremo maggiori dettagli in merito alla data del possibile rientro di Dumfries, ma i primi controlli effettuati con la nazionale olandese tendono comunque ad escludere che il calciatore possa rientrare subito dopo la sosta. Stando ai primi accertamenti, sembra pressoché scontata l’assenza nelle prime tre partite successive alla sosta, quando i nerazzurri saranno impegnati contro Udinese, Milan (in Coppa Italia) e Parma. La quarta sfida sarebbe quella dell’andata dei quarti di Champions contro il Bayern, sicuramente il calciatore farà di tutto per provare a esserci ma lo staff medico procederà come sempre con tutta la cautela del caso, al fine di restituire a Inzaghi un calciatore integro e pronto. Tra 48/72 ore tutto sarà più chiaro.