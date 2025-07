Inter, Dumfries può partire per 25 milioni di euro: il motivo della clausola, cosa filtra

Nel contratto dell’esterno olandese esiste una clausola rescissoria esercitabile fino alla metà di luglio dietro pagamento di 25 milioni di euro in unica soluzione

Il miglior calciatore dell’Inter della stagione 2024-25 ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida solo per l’estero e pagabile in unica soluzione. La notizia riguarda Denzel Dumfries e si è diffusa ieri a macchia d’olio, un po’ a sorpresa considerando che nel momento in cui il calciatore aveva apposto la sua firma sul rinnovo, da Viale della Liberazione era stata assolutamente smentita la presenza di una clausola rescissoria all’interno del nuovo accordo tra le parti. Circostanza che spiega sufficientemente tutta la sorpresa esplosa ieri, quando invece si è appreso dalle stesse fonti che in realtà le cose stanno diversamente: che la clausola esiste, è fissata a 25 milioni di euro ed è valida fino alla metà del mese di luglio.



IN SALDO - Sorpresa sì, ma anche preoccupazione. Perché nel frattempo il valore di Dumfries è raddoppiato e la stagione disputata dal calciatore olandese sposta il suo valore verso l’alto, di sicuro non al di sotto dei 40 milioni di euro, visto il livello delle sue prestazioni. Ecco perché una clausola da 25 milioni oltre ad apparire abbordabile sembra addirittura eccessivamente conveniente per qualsiasi club fosse alla ricerca di un forte esterno destro. E soprattutto per i club di Premier League, si sa che raggiungere certe cifre non rappresenta neanche minimamente un problema. Da qui lo scoramento diffuso dai tifosi nerazzurri sui social, turbati dalla possibilità di perdere Dumfries a una cifra ritenuta inadeguata rispetto al suo reale valore.



L’INTER RESTA CALMA - In Viale della Liberazione non sembrano preoccupati, spiegano che la clausola è stata inserita in un momento particolare e fortemente voluta dall’agenzia che all’epoca gestiva gli interessi del calciatore. Dumfries avrebbe potuto non rinnovare e liberarsi a zero solo 6 mesi dopo, una circostanza che la dirigenza nerazzurra ha voluto evitare e per farlo è scesa a compromessi, concedendo questa accessibile clausola rescissoria all’interno del contratto. Le ultime indiscrezioni vedono il Barcellona interessato alla vicenda, con il calciatore che intanto pare aver cambiato agente. La dirigenza nerazzurra non traballa, al momento sono tutti sicuri che la volontà di Dumfries sia quella di proseguire in nerazzurro e tutto ciò rende la presenza della clausola un dettaglio di poco conto. Staremo a vedere.