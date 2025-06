Inter, Dumfries rinnova fino al 2028

Denzel Dumfries ha rinnovato il contratto con l’Inter fino al 2028. Il difensore olandese era in scadenza nel giugno del 2025 e dopo qualche incertezza iniziale ha trovato l’accordo che estenderà il suo rapporto di lavoro con la società nerazzurra per altre tre stagioni. La trattativa non è stata semplice, il calciatore si era preso del tempo per capire se ci fossero i margini per realizzare il sogno di approdare in Champions, ma in viale della Liberazione non è arrivata alcuna offerta e i dialoghi sono ripartiti.



SENZA CLAUSOLA - In virtù del nuovo accordo, Denzel Dumfries percepirà un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione, che l’Inter verserà nelle sue casse anche grazie alle agevolazioni del decreto crescita. Filtra che all’interno del contratto non ci sarà la clausola rescissoria, che inizialmente sembrava prevista dalle trattative. L’annuncio è atteso a breve, l’accordo è stato ormai raggiunto e presto anche l’Inter lo renderà noto attraverso i propri canali ufficiali. Dopo Asllani, rinnova anche Dumfries. In virtù del nuovo accordo, Denzel Dumfries percepirà un ingaggio da circa. L’annuncio è atteso a breve, l’accordo è stato ormai raggiunto e presto anche l’Inter lo renderà noto attraverso i propri canali ufficiali. Dopo Asllani, rinnova anche Dumfries. Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui