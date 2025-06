Inter, Dumfries: "Sensazioni positive per la finale di Champions. Ha un sapore diverso rispetto a due anni fa"

Presente insieme a Calhanoglu e Arnautovic all'interno del format Team Talks di Betsson Sport, il terzino olandese dell'Inter, Denzel Dumfries è tornato a raccontare le emozioni vissute nella vittoria clamorosa per 4-3 contro il Barcellona nella semifinale di Champions League e che porterà sabato 31 maggio a partire dalle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera a giocarsi la coppa contro il PSG.

IL RECUPERO DALL'INFORTUNIO - “Ero molto soddisfatto, venivo da un infortunio e quindi ero molto concentrato. Si vede anche il grido di Marko (Arnautovic, ndr.), mi aveva detto: "Ho bisogno di te in quella partita, in quelle due partite", Mi sono impegnato molto per poter fare in modo di esserci in quelle due partite".

GOAL E ASSIST - Sono stato molto contento di aver aiutato la squadra con quei gol e assist. Adesso ci aspetta la finale, speriamo che quello sia il momento più bello. Raggiungere la finale è grandioso, ovviamente la prima volta c'è stato un grande dispiacere per la sconfitta, ma siamo stati orgogliosi di essere arrivati fin lì"

SAPORE DIVERSO DAL 2023 - "Questa volta per me ha un sapore diverso. Non vedo l'ora della finale. Siamo una squadra molto forte e le sensazioni sono molto positive. Non vedo l'ora di giocarla".