Inter, è il Fabregas day: il Como fa muro, Ausilio è ancora a Londra

Dentro o fuori. Oggi in casa Inter è il giorno dedicato al futuro della panchina e quindi aCesc Fabregas. L'allenatore spagnolo del Como è l'obiettivo dichiarato e numero uno della dirigenza interista per sostituire Simone Inzaghi, già ufficialmente diventato il nuovo allenatore dell'Al-Hilal. La giornata di ieri è stata interlocutoria con le dichiarazioni ferme nel pomeriggio del presidente comasco Suwarso che hanno stoppato le velleità interiste, e l'incontro, avvenuto in serata a Londra fra lo stesso Fabregas e il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio che ha invece tenuto aperta la porta di una trattativa che oggi vivrà il suo apice.

Nel corso della mattinata, abbiamo assistito all'ennesimo colpo di scena. Il patron del Como Mirwan Suwarso ha parlato in mattinata della questione Fabregas: "Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell'Inter, che lo ha riconosciuto e accettato con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta da due società che hanno rispetto reciproco. Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia. Difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta così chiara, soprattutto un club del calibro dell'Inter"

NIENTE PIU' INCONTRO? - Da Fabregas, nella serata di ieri, non era arrivata una chiusura e le parti oggi avrebbero dovuto incontrarsi nuovamente nella capitale inglese per provare a porre la basi di un accordo che dovrebbe poi fungere da chiavistello nella trattativa col Como. Prima ancora delle evoluzioni delle ore ultime ore, l'allenatore spagnolo aveva precisato la non disponibilità a prendere in considerazione un progetto a breve termine, lo ha dichiarato all'evento SXSW proprio a Londra in cui, oltre ad elogiare il Como, ha ribadito che: "Non mi vedo in un progetto di uno o due anni". Ausilio confidava di proporre a Fabregas un contratto almeno triennale a cifre importanti, anche se inferiori rispetto a quelle percepite da Inzaghi il quale sarebbe salito in questa stagione a 7 milioni annui.

TOCCA A FABREGAS - La proprietà e la dirigenza del Como non avrebbe gradito questo forcing interista sul proprio allenatore e, dopo aver respinto nei mesi scorsi prima la Roma e poi il Bayer Leverkusen, hanno ribadito questo atteggiamento anche con l'Inter.

E se tutto dovesse tramontare? L'Inter non è comunque impreparata e ha tenuto calda anche la pista che porta ad uno storico ex che in nerazzurro ha vinto scudetti e che in questa stagione ha sorpreso tutto ribaltando dal nulla le sorti della stagione del Genoa. Si tratta diche agli inizi di luglio ha unaper liberarsi dal contratto. Servirà nel caso una deroga per allenare i nerazzurri al Mondiale per Club, ma i rapporti con il club rossoblù sono ottimi.

