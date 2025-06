Inter e Inzaghi, è finita: andrà all'Al-Hilal, firmerà un biennale

Martedì 3 giugno, il giorno X per il futuro dell’Inter: è andato in scena l’incontro tra Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra. Ebbene l'allenatore e il club hanno deciso di separarsi esattamente quattro anni dopo il giorno in cui venne ufficializzato all’Inter. Fondamentale il senso di stanchezza che Inzaghi ha manifestato per un ciclo lungo e stressante, finito male ma foriero comunque di tante soddisfazioni.

NUOVA AVVENTURA - Arrivata la conferma dopo l’incontro tra il tecnico e i dirigenti nerazzurri. Dopo quattro anni e uno Scudetto il mister ha deciso di non proseguire la sua avventura nerazzurra. Per lui ora si apre una nuova parentesi araba: andrà a guidare l'Al-Hilal, squadra in cui milita tra gli altri anche il suo ex giocatore alla Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. L'ormai ex allenatore dell'Inter sarà in Arabia Saudita già nel fine settimana, dove dovrebbe firmare un contratto di due anni. Il suo aereo partirà in direzione Miami dove il suo nuovo club debutterà al Mondiale per club contro il Real Madrid il 18 giugno.

Erano ore calde per una squadra reduce da una cocente delusione – la finale di Champions League persa contro il Psg – e che ora deve programmare la prossima stagione di fatti senza l’allenatore che è in carica da 4 anni.

Il presidente Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio erano arrivati in mattinata in sede, in via della Liberazione a Milano. Nel pomeriggio sarebbe dovuto arrivare anche Simone Inzaghi: ancora ignoto però il luogo della riunione ma le indiscrezioni parlano di un meeting andato in scena lontano dalla sede. Presente anche Angelo Capellini, avvocato e "uomo dei contratti". L'incontro sarebbe stato in centro a Milano, in un luogo discreto, lontano dalla sede.

Marotta ha provato a convincere Inzaghi a restare a Milano: all’allenatore è arrivata una ricca offerta dal club arabo dell’Al-Hilal, mentre la proposta nerazzurra era quella di un prolungamento del contratto e un aumento di stipendio. Inzaghi ha ascoltato la proposta interista ma aveva già deciso di andare oltre.

Intanto dall’Arabia Saudita si rincorrono voci confermate del fatto che i dirigenti dell’Al-Hilal, la squadra che allenerà Inzaghi, siano in arrivo a Milano.