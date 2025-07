Inter e Juventus, l'annuncio di David: "A fine stagione sarò libero". Occasione a zero, chi è in vantaggio

Quale sarà il futuro di Jonathan David? L'attaccante canadese è ormai da oltre due anni al centro di numerosi rumors e trattative di calciomercato, complice una situazione contrattuale complicata con il Lille. Da ieri sera però il primo tassello per sbrogliare questo puzzle è stato posto, con il centravanti classe 2001 che ha annunciato ufficialmente, la prima e fondamentale decisione ufficiale: a fine anno lascerà il Lille a parametro zero.



"SARO' LIBERO A ZERO" - LIBERO A FINE STAGIONE - Intervistato da Onze Mundial David ha certificato che il contratto che scadrà il 30 giugno 2025, quindi a fine stagione, non sarà rinnovato e, di conseguenza, firmerà in estate con un nuovo club: "Sì, sarò libero alla fine della stagione. Volete qualche indizio sul mio futuro? Lo saprete tutti a tempo debito, cioè a fine stagione. Spero di crescere, di diventare un giocatore migliore e di giocare nei club più importanti del mondo, se ci riuscirò".

PUO' GIA' FIRMARE - Già da tempo questo scenario era quello ritenuto più probabile nonostante il Lille facesse muro e lo abbia di fatto tolto dal mercato già nel corso della passata estate. David potrebbe già firmare oggi un pre-contratto con una nuova società e, in quest'ottica, non vanno dimenticati i contatti già avuti dal suo entourage con tanti top club anche italiani.

INTER, JUVENTUS E PREMIER -L'Inter si è mossa per prima con la promessa di riaggiornarsi in questo periodo, la Juventus ha provato il sorpasso la scorsa estate senza trovare la sponda del Lille e tornerà alla carica una volta definita anche la strategia per Vlahovic, Milik e Kolo Muani. I contatti con Napoli e Milan sono datati ed entrambi i club hanno virato su altri obiettivi. E allora l'insidia più importante resta quella della Premier League dove, rispetto ai top club italiani, c'è la possibilità di trovare stipendi più alti.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui