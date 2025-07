Inter e Milan, la FOTO del progetto per il nuovo San Siro. Costerà 1,2 miliardi, ecco cosa si salverà del Meazza

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha dichiarato in occasione della visita al cantiere per il progetto Green on the ground al Policlinico di Milano: "Ieri sera abbiamo fatto uscire il bando per la vendita dello Stadio Meazza, è aperto sino a fine aprile e quindi sono quasi 40 giorni. Vediamo e poi dopo proseguiremo, il nostro obiettivo è sempre quello di riuscire a completare la cessione entro le prossime vacanze estive".

Nel bel mezzo delle polemiche create dall'apertura dell'indagine da parte della Procura di Milano e con il Comune che, nonostante le rassicurazioni del sindacoSala, ha aperto ufficialmente un bando pubblico per la manifestazione di interesse relative alla vendita dell'area, Milan e Inter proseguono spedite per la realizzazione del nuovo stadio che prenderà il posto dell'attuale Giuseppe Meazza a San Siro.

IL PROGETTO - Con la pubblicazione del bando pubblico il Comune di Milano ha svelato tutti i dettagli dell'ormai celebre DocFap ovvero il documento di fattibilità presentato dai due club al Comune e contenente la proposta di acquisto dell'impianto e delle aree limitrofe. Il progetto congiunto prevede la costruzione di un nuovo stadio nelle attuali aree dei posteggi e la demolizione in larga parte con recupero e ristrutturazione parziale dell'attuale Meazza.

COME SARA' - Il progetto spiega come si strutturerà il nuovo impianto: "La composizione del catino è caratterizzata da due anelli che citano la memoria storica del progetto degli anni cinquanta di San Siro. L’architettura del catino, inoltre, esalta l’identità delle due curve di casa e minimizza la presenza delle barriere nello spazio riservato agli spettatori, pur mantenendo un design conforme ai più alti standard di controllo e sicurezza".

COSA SI SALVA DEL MEAZZA - Del Meazza si salverà soltanto una parte della facciata e parte del secondo anello settore arancio che però sarà completamente rivalutato e ristrutturato: "ll Meazza rifunzionalizzato ospiterà un comparto a uso hotel, uffici e negozi, con spazi destinati alla cittadinanza e specifiche funzioni rivolte alla comunità, tra cui aree per anziani e giovani".

L'AREA ATTORNO ALLO STADIO - E attorno al nuovo San Siro? “Il progetto del nuovo stadio è in continuità con gli sviluppi urbanistici in atto e futuri del quartiere e porterà importanti benefici alla comunità, alla città ed ai tifosi. Il nuovo impianto trasformerà l’area, creando un luogo, accessibile, sostenibile e vivace, garantendo nuovi asset al quartiere in grado di innescare processi virtuosi di rigenerazione urbana”.

QUANTO COSTERA' - La capienza è stata verificata per ospitare diversi settori dedicati ai vari gruppi di utenti, raggiungendo una capacità di circa 71.500 spettatori. Il Docfap riporta anche i costi specifici del progetto "pari a 1,23 miliardi di euro esclusi i costi di bonifica, di decostruzione dello stadio, le spese di acquisto delle aree, i soft cost, gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione, compensazioni per la neutralità carbonica, imprevisti, l’inflazione e l’IVA”. In particolare, la costruzione del nuovo stadio costerà 707,9 milioni di euro, di cui 583,7 milioni per lo stadio e 124,2 milioni per il podio su cui sarà costruito l’impianto. Le aree esterne e le infrastrutture avranno un costo di 102,8 milioni, di cui 68,1 milioni per il solo rifacimento del Tunnel Patrocolo.

E QUANDO NON SI GIOCA? - Nel progetto è spiegato anche come si vivrà lo stadio nei giorni in cui non si giocherà:"Lo stadio sarà operativo 365 giorni all’anno, con aree e attività selezionate, come tour dello stadio e spazi museali, ristorazione, conferenze ed eventi aperte ai visitatori. Il design della struttura è stato studiato per minimizzare l’impatto acustico, ottimizzare i flussi di pubblico durante gli eventi e integrare al meglio le aree verdi adiacenti, lo sviluppo commerciale e la connettività, a beneficio della comunità locale”.

