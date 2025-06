Inter e Milan, niente Mosquera: accordo totale con l'Arsenal. Cosa manca per la chiusura con il Valencia

Si allontana sempre di più, per Inter e Milan, la pista che porta a Christian Mosquera, difensore centrale del Valencia. Come riportato, infatti, da Fabrizio Romano, l’Arsenal ha raggiunto un accordo totale sui termini personali con il classe 2004 spagnolo. Nel corso dei prossimi giorni, i Gunners presenteranno una nuova proposta dopo che l’offerta iniziale da 14 milioni di euro era stata respinta dal Valencia.

L’Arsenal si augura di concludere la trattativa per una cifra che si avvicini ai 20 milioni di euro e le trattative sono attualmente in corso per sbloccare l’affare. Secondo le prime indiscrezioni, il contratto che Mosquera ha accettato con la squadra londinese è della durata di cinque anni, sino al prossimo 30 giugno 2030.

Anticipata definitivamente, dunque, la concorrenza di Inter e Milan che avevano manifestato il proprio interesse nei confronti del 21enne centrale difensivo. L’Arsenal si avvicina sempre di più alla chiusura, si tratta con il Valencia.