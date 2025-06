Inter, ecco come la pista Woltemade si può intrecciare con il futuro di Aleksandar Stankovic

Dopo aver chiuso due colpi - Petar Sucic e Luis Henrique - già prima della partenza per gli Stati Uniti e per il Mondiale per Club; l'Inter continua a lavorare sul mercato (che riaprirà ufficialmente il prossimo 1 luglio dopo la finestra straordinaria di giugno), soprattutto per garantire al nuovo tecnico Cristian Chivu dei rinforzi in attacco - possibilmente inseribili nella rosa a disposizione dell'allenatore rumeno già in vista degli ottavi di finale della competizione in corso oltreoceano, in caso di passaggio del turno dei nerazzurri: in quest'ottica rientra anche l'affare Bonny, che sembra sempre più vicino alla chiusura nonostante un tentativo d'inserimento da parte dello Stoccarda.

PRIMO NOME - Il sogno per il reparto offensivo della società con sede in Viale della Liberazione ha un nome e un volto giovane e con una folta chioma bionda: si tratta del classe 2002 di proprietà dello Stoccarda Nick Woltemade, attualmente impegnato in Slovacchia con la Nazionale tedesca U21 per gli Europei di categoria, in cui la Germania ha raggiunto la semifinale - dove se la vedrà contro la Francia di Gerald Baticle - superando proprio gli azzurrini di Carmine Nunziata nei quarti. Nella rassegna continentale Under 21 finora l'ex Werder Brema ha già segnato 5 goal, tra cui quello del momentaneo 1-1 contro l'Italia, ed è attualmente in testa alla classifica marcatori della competizione.

PREZZO TROPPO ALTO MA... - L’Inter guarda con interesse alla 'stellina' teutonica ma attualmente il club nerazzurro è lontano dal poter investire grossi capitali e il prezzo del cartellino di Woltemade - che nell'ultima stagione, tra Bundesliga e altre competizioni, ha realizzato 17 goal - è già nell'ordine dei 40 milioni di euro. Somma difficilmente raggiungibile dall’Inter, che però potrebbe provare a percorrere una via alternativa per arrivare al talentuoso classe 2002: dalla Germania infatti, proprio dallo Stoccarda (ma anche dal Wolfsburg e dai belgi del Club Brugge), ci sono interessamenti per Aleksandar Stankovic, secondogenito di Dejan. Il centrocampista classe 2005, per cui i nerazzurri hanno esercitato l'opzione in proprio favore rimanendo proprietari del cartellino al 100%, viene da una stagione da MVP nel campionato svizzero con il Lucerna in cui ha fatto registrare 3 goal e 2 assist e il suo valore di mercato è attualmente intorno ai 10 milioni di euro.

COMPLICAZIONI - Rimane ancora aperta quindi la pista per il sogno Woltemade, ma indubbiamente complicata, a maggior ragione dopo le parole del direttore generale dello Stoccarda Alexander Wehrle che si è espresso così sul tema ai microfoni di Sky: "Andiamo avanti la prossima stagione con Nick. Punto. Non c'è motivo di agire immediatamente. Inoltre, siamo in costante dialogo con i nostri giocatori e i loro agenti. Questo vale anche per Nick".

