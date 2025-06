Inter, elongazione per Acerbi: Juventus a forte rischio

Le pessime sensazioni maturate nel corso e post Roma-Inter sono state oggi confermate e, oltre ad Hakan Calhanoglu, l'Inter perde per infortunio anche Francesco Acerbi. Il difensore italiano si è sottoposto oggi agli esami strumentali in seguito al problema muscolare subito nel corso del primo tempo della partita dell'Olimpico e lo stop non è di quelli leggeri.

IL PROBLEMA - L'ex-Lazio si era fermato al minuto 24 della sfida poi vinta contro la Roma in seguito ad un intervento in anticipo su Dovbyk a centrocampo con pallone immediatamente messo a lato chiedendo l'intervento dei medici. Acerbi aveva provato a stretchare il muscolo bicipite femorale della coscia sinistra in campo, ma il cambio con De Vrij era stato immediato.

ELONGAZIONE - Oggi gli esami hanno evidenziato, così come per Calhanoglu, una elongazione alla coscia sinistra che sarà valutata giorno dopo giorno. Sicuramente salterà la gara di Champions contro lo Young Boys, ma difficilmente riuscirà a recuperare in vista del big match di domenica alle 18 contro la Juventus.

IL COMUNICATO -Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra.

La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno.