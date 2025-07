Inter, lieve elongazione per Marcus Thuram: il consiglio dello staff medico, ultima parola ad Inzaghi

L'Inter e il grande dubbio verso la finale di Supercoppa Italiana: Marcus Thuram ci sarà nel derby con il Milan? Le ultime indicazioni da Riad non sono positive.

I nerazzurri si preparano ad affrontare i rossoneri di Sergio Conceiçao nell'ultimo atto del torneo e Simone Inzaghi attende di sapere se potrà contare o meno sull'attaccante francese, uscito acciaccato dalla semifinale contro l'Atalanta. Un solo tempo in campo per Tikus, sostituito all'intervallo per un leggero affaticamento all'adduttore sinistro che ha convinto il tecnico e lo staff medico a non rischiare operando un cambio precauzionale.

NIENTE FINALE? - L'Inter ha voluto vederci chiaro ed evitare anche il minimo rischio e per questo oggi Thuram, accompagnato dallo staff medico dell'Inter, si è sottoposto a controlli in una struttura sanitaria a Riad, una visita utile a stabilire l'entità del problema a ridosso di un impegno così ravvicinato come quello con il Milan. Per il presente, ma anche per il futuro per capire come gestire il recupero dell'ex Borussia Monchengladbach.

L'ESITO DEGLI ESAMI - Nel primo pomeriggio è arrivato l'esito degli esami per Thuram: lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. Le prime indicazioni portavano a pensare che il giocatore sarebbe stato rivalutato nelle ore successive per sciogliere gli ultimi dubbi circa una sua eventuale presenza nella finale di lunedì ma, su consiglio dello staff medico - che ha paventato a Simone Inzaghi il timore di perdere Thuram, se forzato a giocare, per un periodo non inferiore ai 10 giorni nella migliore delle ipotesi. L'ultima parola spetta proprio all'allenatore nerazzurro, che a questo punto difficilmente deciderà di affrontare questo azzardo.

IL COMUNICATO DELL'INTER - Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a Riyadh ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata nella giornata di domani.



CHI GIOCA AL POSTO DI THURAM - Poche chance dunque di vedere Tikus contro il Milan e da escludere con certezza un impiego da titolare, a sostituirlo accanto a Lautaro Martinez sarà con ogni probabilità Mehdi Taremi che già gli era subentrato contro l'Atalanta.

QUANDO TORNA THURAM - Qualora dovesse effettivamente saltare il derby con il Milan, Thuram proverebbe a rientrare già in Venezia-Inter, match valido per la 20esima giornata di Serie A e in programma il prossimo 12 gennaio.