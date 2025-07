Inter: escluse lesioni per de Vrij, l’olandese lavora per esserci a Bergamo

Il Feyenoord e l’accesso ai quarti di finale di Champions rappresentano già il passato, adesso c’è da proiettarsi sul futuro, pensando alla sfida di domenica sera contro l’Atalanta. Gli uomini di Simone Inzaghi oggi hanno osservato un giorno di riposo, ma domani torneranno ad allenarsi ad Appiano Gentile per arrivare pronti alla sfida scudetto che li vedrà opposti a una delle formazioni più in forma del campionato.

NESSUN RECUPERO - Nella conferenza stampa post partita contro il Feyenoord, Simone Inzaghi è stato chiarissimo: “Non recupereremo nessuno dei calciatori infortunati”. Il riferimento del tecnico nerazzurro è rivolto a Darmian, Dimarco, Zalewski e Zielinski. I primi tre dovrebbero essere tutti pronti dopo la pausa, per quanto riguarda l’ex Napoli, invece, sarà necessaria un po’ di pazienza in più. Discorso diverso per i calciatori che ieri sera sono usciti non al meglio dalla partita di Champions, ovvero Frattesi e de Vrij.

SITUAZIONE DE VRIJ - Per quanto riguarda l’ex Sassuolo, non c’è alcun allarme. Relativamente all’olandese, invece, c’è un pizzico di attenzione in più. De Vrij, che ieri durante il riscaldamento pre gara ha chiesto di non giocare per un fastidio al ginocchio, questa mattina ha svolto esami clinici che hanno escluso lesioni. Per il difensore persiste uno stato infiammatorio da sovraccarico ed è previsto che nei prossimi giorni possa allenarsi a parte, nel tentativo di rientrare in gruppo tra venerdì e sabato, mettendosi quindi a disposizione per Bergamo. In casa Inter c’è ottimismo per il recupero del calciatore, ma per la certezza bisognerà attendere lo sviluppo delle prossime 48 ore.

