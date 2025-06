Inter, fatta per Palacios al Monza: visite e cifre, i dettagli

Il mercato dell'Inter si muove e lo fa in uscita, con la trattativa per l'addio di Tomas Palacios che viaggia spedita sul treno che porterà l'argentino a Monza da Adriano Galliani. L'affare è fatto e entro la giornata di domani o al più tardi mercoledì tutto verrà messo nero su bianco.

I MOTIVI DEL PRESTITO - L'ex-Independiente Rivadavia è arrivato in estate a Milano per una cifra di 6,5 milioni di euro, ma Simone Inzaghi non lo ritiene ancora pronto per poter scendere in campo e rappresentare un'alternativa ai suoi titolari. Per questo sono solo 26 i minuti disputati in stagione suddivisi in sole 3 apparizioni. Troppo poco. Anche per questo per i dirigenti interisti è nata l'idea di provare a trovare margine per una cessione in prestito con il Monza ritenuta la destinazione migliore per trovare più spazio.

CIFRE E DETTAGLI - Nonostante il gradimento del Bayer Leverkusen, che però non ha mai presentato un'offerta, alla fine l'affare è stato portato a termine grazie ad un contatto telefonico fra l'ad del Monza, Adriano Galliani, e il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio. Palacios farà le visite mediche che sono già state fissate e si trasferirà a Monza in prestito secco, con i costi vivi (ingaggio da 600mila euro principalmente) pagati dal club brianzolo.