Inter, Felipe Melo chiama Calhanoglu: "Vieni al Galatasaray fratello!"

Il futuro di Hakan Calhanoglu è il caso aperto più importante di casa Inter. Dalle dichiarazioni di Lautaro Martinez alla risposta dello stesso centrocampista turco nell'immediato post-eliminazione dal Mondiale per Club si stanno rincorrendo sempre più segnali in direzione Galatasaray anche se, ufficialmente, ancora nessuna offerta è arrivata sulla scrivania dei dirigenti interisti.

E nel silenzio dei club sono tante le voci che si aggiungono a questa delicatissima situazione aumentano con il passare dei minuti divendosi (pochi) fra chi vuole la permanenza di Calhanoglu a Milano e chi (tanti) vorrebbero portare il regista turco e capitano della nazionale del suo paese nella Istanbul del Galatasaray.

L'ultimo in ordine di tempo è il doppio ex delle due squadre, il centrocampista brasiliano Felipe Melo, che attraverso il proprio account X ha mandato un appello a Calhanoglu per un trasferimento in Turchia: "La Turchia è la mia seconda patria, Sono sempre pronto a sostenere i miei fratelli turchi. Conosco Calhanoglu da molto tempo, è una persona di grande valore e un personaggio molto importante per me, un calciatore di grande qualità... Da qui faccio un appello a mio fratello Calhanoglu: fratello, vieni al Galatasaray Forza Capitano"