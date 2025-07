Il vero Calhanoglu finora non si è visto: l'Inter può monetizzare in estate

Dopo essersi allenato per due giorni osservando sedute personalizzate lontano dal campo, martedì mattina Hakan Calhanoglu si è rivisto in gruppo insieme ai propri compagni, offrendo quindi ampi segnali di ripresa in seguito al colpo che aveva patito a Napoli e che lo aveva costretto a chiedere il cambio. Simone Inzaghi tira quindi un sospiro di sollievo, il turco ci sarà ed è in ballottaggio con Asllani per partire titolare contro il Feyenoord, anche se poi c’è da dire che il Calhanoglu visto finora non ha mai raggiunto gli standard di rendimento della scorsa stagione e questo è stato un fattore che ha condizionato moltissimo l’andamento della squadra, così come il gioco prodotto dalla stessa.

QUANTI STOP - Sono già dieci le partite saltate per infortunio dal centrocampista nerazzurro (l’anno scorso ai primi di marzo aveva saltato solo due partite per infortunio) e il dato diventa ancora più severo se aggiungiamo quelle giocate in parte, come per esempio quella contro la Roma, durata appena 12 minuti, o quella di Supercoppa contro il Milan, quando è uscito dal dopo 35’ per un problema muscolare. Ma al di la delle presenze, anche quando ha giocato, raramente ha offerto quella sensazione di dominio della scena che puntualmente emergeva lo scorso anno quando il turco saliva in cattedra in cabina di regia, sia quando in possesso del pallone che in fase difensiva, dove spesso ha saputo fare la differenza con interventi e letture preventive.

PENSIERI SUL FUTURO - Quello di quest’anno è un Calhanoglu diverso, frenato da tanti piccoli e fastidiosi infortuni muscolari che non gli hanno mai consentito di trovare la forma migliore. Un fattore su cui l’Inter si ritroverà a ragionare anche per il lungo periodo, visto che il turco è un classe ‘94 (31 anni compiuti a febbraio). E chissà che a giugno possa ripresentarsi per lui la stessa opportunità che si era palesata in estate, quando il Bayern sembrava disposto a fare sul serio. A quel punto l’Inter si ritroverebbe di fronte a un bivio, l’ultima vera opportunità per monetizzare dalla cessione di Calhanoglu, un over 30 arrivato a zero da cui ricavare una ricca plusvalenza. È poi c’è quell’ingaggio da 6,5 milioni che pesa tantissimo. Insomma, probabilmente tra qualche mese tutti si ritroveranno a riflettere sul futuro di Calhanoglu, l’Inter e il calciatore stesso, il quale non ha mai nascosto che il futuro potrebbe riservare sorprese. Ma per adesso c’è il presente, con una stagione da condurre in porto e un doppio impegno di Champions alle porte. Quest’anno il vero Calhanoglu non si è ancora visto, ma se iniziasse adesso a offrire un po’ di più sarebbe ancora in tempo per cancellare la prima, rivedibile, parte di stagione.