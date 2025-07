Inter-Fiorentina, Bastoni crossa ma il pallone è già fuori: perché il Var non può intervenire

Un weekend da incubo per arbitri e VAR in Serie A: anche nel posticipo del lunedì della 24esima giornata di Serie A arrivano un altro errore e altre polemiche.

Inter e Fiorentina si affrontano a San Siro a distanza di quattro giorni dalla netta vittoria della Viola al Franchi ed è una partita importante sia per la corsa Scudetto (per i nerazzurri la possibilità di portarsi a -1 dal Napoli capolista) e per la lotta Champions League (i gigliati possono riagganciare la Lazio al quarto posto).

La partita si sblocca al 28' e lo fa con l'autogol di Pongracic su calcio d'angolo, ma il vantaggio dell'Inter è accompagnato dalle proteste proprio per come si arriva al corner.

BASTONI CROSSA, IL PALLONE ERA GIA' USCITO - Il calcio d'angolo nasce da un cross di Alessandro Bastoni che viene deviato da un difensore della Fiorentina. Un corner fortemente contestato dai giocatori e il motivo lo evidenziano i replay mostrati da DAZN (immagine copertina): quando Bastoni colpisce il pallone, questo ha già abbondantemente superato la linea di fondo ma non è stato notato dall'assistente di linea. Si sarebbe dovuto dunque ripartire con un rinvio dal fondo per la formazione ospite.

PERCHE' IL VAR NON E' INTERVENUTO - Perché il VAR non è intervenuto per cambiare la decisione e correggere l'errore? Come spiegato da Luca Marelli a DAZN, il VAR da protocollo non poteva più intervenire perché l'APP (attacking possession phase) si conclude nel momento in cui l'arbitro, Federico La Penna, assegna il calcio d'angolo in favore dell'Inter. Da quel momento in poi non è possibile rivedere l'azione.