Inter, fissate le visite mediche per Bonny: sarà negli USA per gli eventuali quarti del Mondiale per Club

L'Inter si prepara ad accogliere ​Ange-Yoan Bonny dal Parma. Dopo la notizia dell'accordo trovato tra la dirigenza del club di Viale della Liberazione e quella della società crociata, mister Chivu avrà presto, prestissimo un nuovo attaccante da poter alternare a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L'affare che porterà il centravanti francese all'Inter si è concluso sulla base di 23 milioni di euro + 3 di bonus, a cui va anche aggiunta una percentuale sulla futura rivendita che stando alle prime indiscrezioni dovrebbe attestarsi attorno al 20%.

La novità odierna è che il giocatore ormai ex Parma sosterrà subito le visite mediche con l'Inter e lo farà nella giornata di martedì 1 luglio. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport. Una volta ottenuta l'idoneità sportiva, poi, Bonny volerà alla volta degli Stati Uniti per raggiungere i suoi nuovi compagni, impegnati nel Mondiale per Club.

A proposito di Mondiale per Club, se nella serata di lunedì 30 giugno l'Inter dovesse battere il Fluminense nella gara valevole per gli ottavi di finale della competizione, Bonny potrebbe già fare il proprio debutto con la maglia nerazzurra nei quarti della competizione. Sì, perché il regolamento del Mondiale per Club permette di inserire nuovi calciatori in lista fino al 3 luglio, ovvero il giorno prima del possibile quarto di finale.