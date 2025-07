Inter, fissato il rientro di Taremi in Italia: cosa sta succedendo sul mercato

Il centravanti iraniano, passata la paura per il conflitto con Israele, sarà presto nuovamente a disposizione dell'Inter. Che però sembra avere altri piani circa il suo futuro

Il mondo Inter ha vissuto giorni di grande apprensione circa la sua sorte. Impossibilitato a lasciare l'Iran ed in particolare la capitale Teheran nei giorni più duri del conflitto con Israele, Mehdi Taremi è poi riuscito finalmente a mettersi al riparo in una località più tranquilla, quella nella quale risiedono i suoi famigliari, e ad ostilità concluse può tornare a pensare al calcio giocato. Al club nerazzurro e alle sue prospettive per il futuro, che potrebbero essere anche lontane dal Milano.





Dopo appena una stagione di permanenza in Italia, l'avventura in Serie A dell'ex centravanti del Porto ha delle chances di concludersi anticipatamente rispetto alla naturale scadenza del suo contratto, fissata per giugno 2027. Appena 3 goal in 43 partite ufficiali e un apporto alla squadra poco convincente anche sul piano delle prestazioni, Taremi non è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi dell'Inter e in quello del suo ex allenatore Simone Inzaghi. Che nel finale dell'ultima stagione ha terminato per preferirgli spesso e volentieri due calciatori che già da qualche settimana non figurano più in rosa come Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Loro come l'iraniano non hanno preso parte al Mondiale per club, nel quale si sono invece messi in mostra i fratelli Esposito, in attesa dello sbarco in nerazzurro di un attaccante nuovo di zecca come Ange-Yoan Bonny, ufficializzato nei giorni scorsi dal Parma.





Un innesto che rischia di chiudere ulteriori spazi a Taremi, che pesa a bilancio fino al 2027 con un ingaggio da 3 milioni di euro netti più bonus a stagione e per il quale l'Inter è alla ricerca di una soluzione in uscita. Per liberare spazio salariale e una casella per l'arrivo di un altro giocatore offensivo, con caratteristiche differenti rispetto agli altri attaccanti in rosa. Preferibilmente un trequartista o comunque un giocatore di fantasia in grado di muoversi tra le linee, assecondando le idee di calcio di Cristian Chivu.





Secondo i media iraniani, il rientro di Taremi in Italia per iniziare il ritiro pre-campionato con l'Inter è previsto per il prossimo 26 luglio, ma non è da escludere che la dirigenza nerazzurra utilizzerà le prossime settimane per risolvere la sua situazione di mercato. Recentemente il nome del classe '92 è stato accostato ad alcuni club di Premier League come Fulham e Nottingham Forest e nelle ultime ore al Besiktas, alla ricerca di un sostituto di Ciro Immobile, che a breve sarà un nuovo giocatore del Bologna.