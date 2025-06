Inter-Fluminense, rischio sospensione per allerta fulmini: cosa dice il regolamento

La partita tra Benfica e Chelsea valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club è stata sospesa per due ore a causa del pericolo dovuto alla presenza di fulmini a una distanza non trascurabile dallo stadio. Non è raro, in questo periodo in alcune zone degli USA, imbattersi in temperature altissime e temporali che vengono presi estremamente sul serio dalle autorità locali. E' il caso di Charlotte, sede sia della gara tra Blues e Aguias, sia della sfida in programma lunedì 30 giugno tra Inter e Fluminense, che si giocheranno il passaggio ai quarti di finale alle ore 15 locali, 21 italiane.

A RISCHIO - Le temperature alte fino a 35° hanno portato le autorità del North Carolina a suggerire alla popolazione dello stato di uscire il meno possibile nelle ore più calde, dalla 12 alle 16 circa, proprio il momento in cui inizierà la partita dei nerazzurri. Il problema principale, però, sono i fulmini: se vengono rilevati fulmini entro un raggio di 12,7 km dallo stadio, si segue il cosiddetto “Seek Cover Protocol”, ovvero l’obbligo di sospensione dell’evento e la ricerca di una copertura adeguata per la gente all’interno. E la gara rimane sospesa finché le rilevazioni nello stesso raggio non cessano. Vale per le partite di calcio come per tutti gli eventi pubblici. Le previsioni meteo per domani non sono di molto differenti rispetto a quelle per ieri: il rischio di una sospensione, insomma, c'è.