Inter-Fluminense: formazioni, dove vederla in tv e streaming

A Charlotte la temperatura si alza, come se ce ne fosse bisogno una volta cominciata l'estate: al Mondiale per Club, giunto alla fase ad eliminazione diretta, l'Inter affronta in una gara da dentro o fuori i brasiliani del Fluminense, secondi nel proprio gruppo dietro il Borussia Dortmund e davanti ai sudafricani del Mamelodi Sundowns e ai coreani dell'Ulsan Hyundai. La squadra di Chivu, prima nel proprio quartetto davanti a Monterrey, River Plate e Urawa Red Diamonds, spera di poter affrontare ai quarti di finale una tra Manchester City e Al-Hilal, ma deve battere la difesa brasiliana guidata dall'esperto ex Milan Thiago Silva.

Partita: Inter-Fluminense

Data: lunedì 30 giugno 2025

Orario: 21.00

Canale tv: Canale 5

Streaming: Mediaset Infinity, Sport Mediaset, DAZN

INTER-FLUMINENSE, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, P. Esposito. All. Chivu.

FLUMINENSE (4-3-3): Fabio; Xavier, Thiago Silva, Freytes, Rene; Nonato, Hercules, Martinelli; Arias, Cano, Canobbio. All. Portaluppi.

INTER-FLUMINENSE, DOVE VEDERLA IN TV - La sfida tra Inter e Fluminense si potrà seguire in diretta tv gratuitamente su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, su console di gioco (PlayStation, Xbox) oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box. In alternativa la gara si potrà vedere anche sulle reti Mediaset, precisamente canale 5 (numero 5 del Digitale Terrestre, 105 di Sky).

INTER-FLUMINENSE, DOVE VEDERLA IN STREAMING - Inter-Fluminense sarà disponibile in diretta streaming gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc o collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. In alternativa si potrà seguire il match in streaming anche su Mediaset Infinity e sull'app di Sport Mediaset.

TELECRONACA - DAZN ha comunicato che la telecronaca di Inter-Fluminense sarà affidata a Riccardo Mancini; su Mediaset invece toccherà a Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi.