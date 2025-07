L'Inter è eliminata dal Mondiale per Club. Agli ottavi di finale i nerazzurri si arrendono al Fluminense che vince 2-0 al Bank of America di Charlotte e si qualifica ai quarti di finale in una gara in cui Lautaro e compagni hanno mostrato tutti i limiti, soprattutto fisici, ma anche mentali di questa lunghissima stagione.

L'errore generale e condiviso fra De Vrij, Darmian e Sommer concede a Cano al 3' di segnare il goal che partita, ma poi, oltre all'ormai classico e sterile possesso palla. La reazione interista di fatto non c'è e per tutto il primo tempo è sempre il Fluminense ad avere le occasioni più pericolose. Nella ripresa, anche grazie ai cambi di Chivu, l'Inter cresce ma si ferma sul palo di Lautaro prima del tiro di Herclues, nel finale, che batte Sommer e fissa il risultato sul 2-0.

MONDIALE PER CLUB, INTER-FLUMINENSE: IL TABELLINO

Inter-Fluminense 0-2

Marcatori: 3' Cano (F), 94' Herculese

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni (72' Carlos Augusto); Dumfries (53' Luis Henrique), Barella, Asllani (53' Sucic), Mkhitaryan (53' Carboni), Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram (66' Esposito).

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Calligaris, Acerbi, Carlos Augusto, Palacios, Re Cecconi, Cocchi, Berenbruch, Zalewski, De Pieri

All. Chivu.



FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Freytes; Samuel Xavier, Martinelli (61' Hercules), Bernal (80' Thiago Santos), Nonato (61' Lima), René; Arias, Cano (66' Everaldo)

A disposizione: Vitor Eudes, Fuentes, Guga, Manoel, Ganso, Lezcano, Soteldo, Keno, Canobbio, Baya, Serna.

All. Portaluppi.

Arbitro: Ivan Arcides Barton Cisneros (SV)

Ammoniti: Asllani (I), Cano (F), Freytes (F), René (F), Portaluppi (F)(dalla panchina), Thiago Santos (F)

Espulsi: -

CRONACA

96' INCROCIO - L'Inter ci prova fino all'ultimo e dopo il palo di Lautaro questa volta è l'incrocio dei pali a negare il goal ai nerazzurri. Lautaro lascia la palla al limite per l'accorrente Dimarco che prova il sinistro a giro che si stampa esattamente dove palo e traversa si incrociano.

94' GOAL - In aperta pressione e con la difesa messa male in campo l'Inter subisce il 2-0 del Fluminense. L'uscita difettosa dal basso porta la palla al limite per Hercules il quale lascia partire un sinistro ad incrociare angolato che trova l'angolino lontano e un Sommer che non ci arriva.

91' Carboni sfonda sulla sinistra, palla arretrata al limite per Carlos Augusto che, libero da marcatura, è costretto a calciare di destro e la manda alle stelle.

82' PALO - Stavolta Lautaro fa tutto bene, raccoglie l'assist di Luis Henrique dalla sinistra e in un amen calcia rasoterra battendo Fabio, ma con la palla che si stampa sul palo interno e poi si allontana dalla linea di porta.

81' Lautaro ci prova in spaccata su assist di Esposito, Fabio gli nega il goal.

80' Palla in mezzo di Barella, sponda fortuita di Luis Henrique che favorisce Lautaro. Tiro del centravanti troppo debole e Fabio para.

75' Carboni conquista una punizione dal limite dell'area. Dimarco sulla palla prova il mancino a giro sopra la barriera che sfiora il palo.

69' Clamorosa occasione divorata da De Vrij. Cross di Sebastiano Esposito sul secondo palo, torre di Lautaro per il difensore olandese che, solissimo a due passi letterlamente dal 1° palo la colpisce male e la manda a lato.

67' Barella chiede un rigore. Lancio verticale di Bastoni per Barella che controlla in area, ma la palla gli viene sottratta da Thiago Silva con il gomito. L'arbitro lascia correre.

62' Miracolo di Sommer che vola sul destro a giro di Arias dal limite e manda in angolo.

53' Chivu ridisegna l'Inter con Sucic, Luis Henrique e Carboni che entrano al posto di Asllani, Mkhitaryan e Dumfries.

47' De Vrij calcia di potenza, alto.

45+4' Rissa a bordo campo con protagonista Henrik Mkhitaryan e la panchina del Fluminense. Il centrocampista vuole battere velocemente una rimessa, ma l'allenatore Portaluppi allontana la palla posizionata a bordocampo e glielo nega scatenando la reazione dell'armeno e della panchina con una mini rissa sedata subito da arbitro e assistenti e da un giallo sventolato all'allenatore.

45+2' De Vrij sbaglia ancora, Arias scatta in contropiede e dal limite calcia trovando la deviazione in angolo di Bastoni

45' Sono 7 i minuti di recupero

40' GOAL ANNULLATO - Sugli sviluppo del calcio di punizione l'Inter si dimentica tutte le marcature e dopo due colpi di testa la palla finisce sul secondo palo a Ignacio che sempre di testa batte un Sommer ancora bloccato sulla sua linea di porta. Per fortuna dell'Inter il difensore era però in fuorigioco e grazie al var arriva il fischio che lascia tutto sull'1-0.

39' Bastoni affronta Xavier, protegge lo spazio e poi cade a terra insieme all'esterno del Fluminense che si porta le mani al volto. L'assistente sbandiera e segnala la sbracciata del difensore italiano che rimedia il cartelino giallo. Pesantissimo, anche Bastoni era diffidato.

37' Punizione di Dimarco potente, tagliata e liftata, ma Fabio è ben posizionato sul suo palo e blocca a terra.

36' René entra in ritardo e da dietro su Barella sia perché interrompe un'occasione da goal (spa) sia per step on foot sul tallone del centrocampista nerazzurro. Punizione dal limite e giallo pesante, anche lui era diffidato e salterà gli eventuali quarti di finale.

28' Altra azione pericolosissima del Fluminense. Ancora Bastoni si fa portare fuori posizione da Arias e i brasiliani sfondano centralmente. Proprio Arias impegna un ancora non perfetto Sommer, che respinge un tiro parabile sui piedi di Xavier che, solo davanti al portiere svizzero, stringe troppo il diagonale e manda a lato.

26' Dopo un'azione insistita dell'Inter sulla destra, Darmian fa il tunnel a Freytes entrando in area e si fa stendere. L'arbitro fischia subito la punizione dal limite ed estrae il giallo per il difensore.

23' Barella recupera palla e lancia subito in verticale per Thuram che in area, decentrato, ci prova al volo di sinistro, ma calcia di tanto alto.

11' L'inter si sveglia e torna a sfondare a sinistra. Barella per Mkhitaryan che serve un pallone arretrato per l'accorrente Dimarco il quale calcia a botta sicura di prima, ma trova i guantoni di Fabio.

10' Giallo ad Asllani. Brutto intervento a forbice a centrocampo. Protesta il Fluminense che vorrebbe il rosso. Cartellino pesante per l'albanese che era diffidato e che salterà di conseguenza l'eventuale quarto di finale

3' GOAL - Grave disattenzione difensiva dell'Inter. De Vrij rinvia addosso a Martinelli con la palla che carambola sui piedi di Arias il quale crossa a centro area trovando un secondo rimpallo che fa alzare la palla in area piccola. Sommer fa il passo e si ferma, Darmian si perde Cano che di testa insacca.

1' Subito Chivu aggiusta la tattica nerazzurra come contromossa alla pressione alta di Portaluppi. Barella si abbassa con Asllani in costruzione.

Partita: Inter-Fluminense

Data: lunedì 30 giugno 2025

Orario: 21.00

Canale tv: Canale 5

Streaming: Mediaset Infinity, Sport Mediaset, DAZN

