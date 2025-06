Inter, forte interesse per Bonny: la valutazione del Parma è vantaggiosa

Manca l’ultimo step, quello più importante. Il Parma deve cercare di vincere a Bergamo per centrare la salvezza ma potrebbe bastare anche un punto perché anche le rivali Empoli e Lecce hanno impegni complicati. Chivu spera nel settimo gol in campionato di Bonny per festeggiare l’obiettivo: l’attaccante francese non segna dal 15 marzo scorso nella trasferta di Monza. Ma oltre ai numeri ci sono le prestazioni di un ragazzo di 21 anni con grandi margini di miglioramento. Proprio quelle prestazioni che lo hanno portato a diventare un obiettivo delle big del nostro campionato.

Ascolta "Inter, forte interesse per Bonny del Parma" su Spreaker.

INTER IN AZIONE - Come raccontato dal nostro Pasquale Guarro, su Bonny si sta muovendo l’Inter in vista della prossima stagione. L’interesse nerazzurro è concreto e porterà a dei dialoghi con il Parma sondare la fattibilità di un’eventuale operazione con vista sulla prossima stagione. Ange, o Angelo come lo chiamano affettuosamente a Parma, piace tanto anche al Napoli e alla Juventus anche se siamo ancora in una fase embrionale, non ci sono offerte sul tavolo del direttore Cherubini.

IL PREZZO È GIUSTO - Il Parma è entrato già nell’ordine delle idee di cedere Bonny in estate, le richieste sono tante e c’è la volontà di aiutare un ragazzo, che ha dato tanto alla causa, a spiccare il volo. Secondo quanto appreso, il club ducale parte da una richiesta di 20 milioni di euro, ma potrebbe cedere a 15 milioni più bonus o una percentuale sulla futura rivendita. Un prezzo accessibile che rende Bonny sempre più appetibile sul mercato.