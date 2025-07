Inter, Frattesi ancora in panchina: il punto fra Napoli e Roma

Davide Frattesi parte ancora dalla panchina. Come in occasione della trasferta vinta domenica a Venezia, senza gli infortunati Calhanoglu e Mkhitaryan, Simone Inzaghi gli preferisce Barella, Asllani e Zielinski nella formazione titolare anche nel recupero di campionato in programma stasera a San Siro contro il Bologna. Il centrocampista ex Sassuolo non gioca una partita dal primo minuto in Serie A dalla trasferta dello scorso 30 ottobre a Empoli, quando segnò una doppietta.

Il caso resta aperto sul mercato, dove Frattesi è richiesto da Napoli e soprattutto Roma. L'Inter preferirebbe tenerlo almeno fino al termine di questa stagione. Ma, se il calciatore dovesse spingere per essere ceduto subito, sarebbe anche disposta ad accontentarlo. A patto che per lui arrivi un'offerta all'altezza, con una base da 35 milioni di euro più bonus.

Frattesi tornerebbe volentieri in maglia giallorossa, dove avrebbe più spazio con Ranieri. L'allenatore della Roma oggi in conferenza stampa ha parlato di Bryan Cristante, la contropartita tecnica proposta all'Inter: "E' tornato ad allenarsi sul campo, deve aumentare i carichi di lavoro. Ora deve riprendere il passo e spero di riaverlo in gruppo dalla prossima settimana. Un conto è averlo disponibile e uno no. Pellegrini può lasciare la Roma? Tutto è possibile, però non credo. Se trova una squadra e vuole andare non lo so, ma a sensazione non andrà via".

Classe 1999 arrivato per 31,4 milioni di euro dal Sassuolo (che a sua volta sempre nel mercato estivo del 2023 aveva acquistato dall'Inter l'attaccante Samuele Mulattieri per 5,3 milioni di euro) Frattesi è sotto contratto fino a giugno 2028 con un ingaggio da 3 milioni di euro netti all'anno. Finora ha collezionato 64 presenze in maglia nerazzurra con 11 gol, 8 assist e 4 cartellini gialli.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui