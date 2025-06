Inter, Frattesi ko al Mondiale per Club: può rientrare a Milano

Aspettando Bonny per il quale è stato trovato l'accordo totale con il Parma e in settimana dovrebbe svolgere le visite mediche prima della firma sul contratto, l'Inter sta preparando l'ottavo di finale del Mondiale per Club che giocherà contro il Fluminense domani lunedì 30 giugno alle 21; la possibilità di incrociare Simone Inzaghi ai quarti c'è, perché la vincente sfiderà una tra Manchester City e Al-Hilal. Intanto, però, Cristian Chivu deve fare i conti con le possibili assenze in vista della gara contro i brasiliani: Pio Esposito resta in dubbio, chi invece probabilmente non ci sarà è Davide Frattesi, che potrebbe anche rientrare direttamente a Milano.

INTEER, FRATTESI OUT COL FLUMINENSE - L'ex centrocampista del Sassuolo nella giornata di oggi ha lavorato a parte e non ha quindi preso parte alla rifinitura a causa di un infortunio. Con ogni probabilità non sarà a disposizione dell'allenatore in vista della sfida contro il Fluminense, da capire se rimarrà in gruppo in vista degli eventuali turni successivi o se rientrerà in Italia prima dei compagni. Oltre a Frattesi, come detto, Chivu si porta dietro il dubbio Esposito: oggi neanche lui ha preso parte alla seduta di allenamento per un problema muscolare, resta da capire se sarà recuperato almeno per la panchina.

INTER-FLUMINENSE, LE PROBABILI FORMAZIONI - Chi invece è tornato in gruppo e domani sarà regolarmente a disposizione è Marcus Thuram, che ha smaltito il fastidio muscolare accusato nel secondo tempo nella partita d'esordio contro il Monterrey e potrebbe partire anche titolare vicino a Lautaro Martinez. Ecco la probabile formazione dell'Inter per la partita contro il Fluminense che si giocherà domani 30 giugno alle 21: Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Questo, invece, il probabile undici brasiliano: Fabio; Xavier, Thiago Silva, Freytes, Rene; Nonato, Hercules, Martinelli; Arias, Cano, Canobbio.

