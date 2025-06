Inter-Frattesi, le strade si dividono? Vertice con gli agenti, la Roma chiama

L’Inter di Simone Inzaghi sta correndo a buon ritmo in tutte le competizioni ma Marotta, Ausilio e Baccin stanno già pensando al prossimo mercato estivo, il secondo condotto da Oaktree, che ha fatto chiarezza in merito alle linee guida che gli uomini mercato dovranno seguire: ringiovanimento della rosa e ancora un piccolo taglio al monte ingaggi.Si partirà come sempre dalle questioni più urgenti e come spiegato qualche settimana fa da Marotta, se qualche calciatore esprimerà il desiderio di andare a giocare altrove, sarà accontentato. Quella dettata dal presidente è una traccia, niente di specifico, ma per adesso tutti gli indizi lasciano pensare a Davide Frattesi, centrocampista acquistato dal Sassuolo con ambizioni da titolare e che invece in questo anno e mezzo all’Inter non è stato altro che una riserva di lusso. Un ruolo che veste un po’ stretto al centrocampista della Nazionale, stanco di essere considerato poco dal proprio allenatore.

DESTINO SEGNATO ? - Una frustrazione, quella di Frattesi, che aveva addirittura portato il calciatore a parlare con il proprio entourage per considerare se ci fossero i margini per trovare una nuova sistemazione già nel mese di gennaio ma i dialoghi hanno portato a miti consigli e alla fine si andrà avanti insieme fino a giugno, tirandosi ancora qualche pizzicotto e sopportando, visto che Frattesi non ha mai creato alcun problema all’interno dello spogliatoio, anzi. A giugno, invece, si capirà cosa fare, inutile dire che il calciatore subisce ancora la forte influenza della Roma, Frattesi è attratto dal giallorosso e inizia a pensare al ritorno in capitale, ma Riso, il suo agente, sembra volto a considerare anche altri progetti, magari più congeniali alla crescita del ragazzo. Ma questi sono altri discorsi, nel frattempo c’è ancora metà stagione da disputare. Ma le strade di Frattesi e dell’Inter sembrano destinate a separarsi.