Inter, Frattesi: "L'ossessione batte il talento. Qui ci sono persone destinate a qualcosa di grande"

Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai canali della UEFA: "Dopo la partita (contro il Barcellona a San Siro, ndr) quando mi hanno chiesto perché sempre io, ho risposto che è un po' quello che dice di me il mio percorso, perché non è che il Signore mi ha messo una mano in testa e ha detto che sarò il più talentuoso di tutti, però mi ha messo una mano in testa e ha detto che come qualità migliore, a parte il fisico per il quale devo ringraziare mamma e papà, avrai la mentalità. Mia madre mi ha sempre detto che l'ossessione batte il talento".

LA RETE DI MONACO DI BAVIERA - "Ero un po' giù perché comunque era venuta a mancare nonna da poco, non me la sono goduta così tanto. Era la persona più importante della mia vita e non ho ben realizzato lì per lì quello che fosse successo. Ha 80 anni aveva un allegria e una forza... Quello e il gol con il Barça sono due situazioni un po' diverse, ma l'importante è che ci abbiano permesso di andare a giocarci tutto a Monaco".

SAREBBE UN SOGNO VINCERE LA CHAMPIONS - "Tra il sogno e la realtà ci passa il mare, ma probabilmente non ho realizzato benissimo, lo farò quando atterreremo a Monaco e sentiremo quella famosa musichetta. È qualcosa di straordinario, ce lo meritiamo. Ognuno ha una storia differente, ma che pesa. Ci sono persone destinate a qualcosa di grande".

COSA TEMERE DEL PSG - "Il loro punto di forza è tutta la squadra, hanno giocatori top a livello internazionale, non hanno bisogno di presentazioni o altro, però più che concentrarci su di loro, sulle loro qualità o sui loro punti deboli, dovremo farlo su di noi perché credo che abbiamo dimostrato che, quando siamo in partita, non è detto che vinciamo, ma possiamo giocarcela con tutti".